Colau demana a la Generalitat mantenir els esdeveniments culturals amb mesures de seguretat

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Generalitat que es mantinguin els esdeveniments culturals a la ciutat amb mesures de seguretat per evitar contagis pel coronavirus. Davant l'augment de casos registrat els últims dies a Barcelona, el Govern ha presentat aquest divendres una resolució que "prohibeix totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal". L'alcaldessa, Ada Colau, considera que hi ha una sèrie d'activitats culturals que es poden fer "amb totes les garanties i amb el compliment de les mesures sanitàries" i, per això, ha sol·licitat a la Generalitat que les contempli com a excepcions i, així, es puguin dur a terme.

"Estem parlant d'activitats com el Festival Grec, el Cruïlla o les Nits del Fòrum, que es produeixen amb totes les garanties. Entenem que si es manté la normativa es poden celebrar, i així esperem que ho reculli el Procicat", ha dit Colau. L'alcaldessa argumenta que la majoria de contagis a la capital catalana han tingut lloc durant trobades socials "de proximitat", amb amics i familiars, "en què no es mantenen les distàncies de seguretat ni la mascareta". També defensa que no hi ha brots associats a activitats culturals i que "si la gent s'està asseguda i segueix de manera escrupolosa la normativa" els teatres, les sales de concerts i els cinemes no haurien de tancar.

Per justificar que es puguin dur a terme activitats culturals concretes, l'Ajuntament s'empara en el text de la resolució de la Generalitat, que dona l'opció als consistoris d'"habilitar espais adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva amb hora concertada i registre de dades de contacte". Consultat per l'ARA, al departament de Salut no li consta cap petició feta per part de l'Ajuntament de Barcelona per demanar aquestes excepcions. La resolució de la Generalitat està pendent de la ratificació judicial per poder entrar en vigor.

El Grec, l'Aquitània i la Beckett mantenen funcions

De moment el Festival Grec manté la programació prevista per a aquest divendres i per al cap de setmana. La Sala Beckett també ha decidit mantenir les funcions de 'La morta' de Pompeu Crehuet fins al pròxim diumenge, 19 de juliol, i tota la programació de l'Obrador d'Estiu fins a dissabte de la setmana vinent (25 de juliol). Ho farà "extremant encara més les mesures de seguretat", diu la Beckett. En canvi, ha anul·lat la mostra Caminar per les línies de la mà com si fossin els anells d'un arbre de l'11a edició d’Els Malnascuts. El festival Cruïlla XXS, Nits del Fòrum, Fes Pedralbes i Sala BCN també mantenen els concerts. La programació de l'Aquitània també segueix en peu.

En canvi, la companyia La Perla 29, que des de principis de mes està representant Assedegats a la Biblioteca de Catalunya, ha decidit suspendre la funció prevista per a aquest divendres. Les persones que tinguin entrades per a la representació poden sol·licitar-ne el reemborsament. Les noves mesures instaurades per la Generalitat també han obligat a cancel·lar altres actes culturals com el Sant Jordi d'estiu, previst per al pròxim dijous al passeig de Gràcia.