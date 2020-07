'El canto del lobo': esplendor i absurd de la guerra submarina

'El canto del lobo'

(4 estrelles)

Direcció i guió: Antonin Baudry. 115 minuts. França (2019). Amb François Civil, Omar Sy, Reda Kateb i Mathieu Kassovitz. Disponible a Netflix i en lloguer a Filmin i Rakuten a partir del 23 de juliol

Resseguir la biografia d’Antonin Baudry, el guionista i director d’ El canto del lobo, permet distingir amb claredat les virtuts d’aquesta solvent opera prima, una gran producció que aprofita els seus recursos materials i expressius amb una sobrietat considerable. Abans d’estudiar literatura a l’Escola Normal Superior de París, Baudry va fer la carrera d’enginyeria de camins, canals i ports a l’École Polytechnique, fet que explica la manera en què El canto del lobo es recrea en l’aspecte tècnic de les seves sensacionals batalles submarines, protagonitzades no només per submarins. Baudry converteix aquestes escenes en un veritable espectacle de dansa físico-matemàtica atorgant un pes inusual a les eines cartogràfiques, els senyals sonors i les representacions gràfiques dels monitors de les naus. Un pòsit científic que atorga sentit i dinamisme a l'abstracta interacció entre el claustrofòbic espai interior dels submarins i la immensitat de l’oceà.

D’altra banda, l’arrel de l'astuta premissa geopolítica que activa la narració d’ El canto del lobo –una suposada nova Guerra Freda entre Europa, Rússia i altres convidats sorpresa– cal buscar-la en l’extensa experiència de Baudry com a diplomàtic al ministeri d’Assumptes Exteriors francès, unes vivències que ja van inspirar el còmic Quai d'Orsay, creat per Baudry –amb el dibuixant Christophe Blain– sota el pseudònim d’Abel Lanzac. Així, combinant el rigor de l’enginyeria i la sagacitat de la diplomàcia, El canto del lobo s’eleva com un vibrant espectacle audiovisual assentat sobre un estudi gens simplista de l’estament militar, en què el talent sobrehumà i l’esperit heroic dels combatents contrasta amb l’absurd de les missions. Si a David Simon, el creador de The wire i Generation Kill, se li acudís fer una sèrie sobre submarins de guerra, segurament s’assemblaria força a El canto del lobo.