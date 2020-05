'El mètode Grönholm' tornarà al Poliorama amb nous actors

La majoria de programacions teatrals per a la tardor són, ara per ara, una incògnita absoluta. Però hi ha un projecte que, malgrat l'impacte de la crisi sanitària del coronavirus, es manté ferm: El mètode Grönholm. Segons ha pogut saber l'ARA, la comèdia escrita per Jordi Galceran –que va batre tots els rècords des de la seva estrena el 2003– tornarà al Teatre Poliorama al novembre. Ho farà amb el mateix director de la producció original, Sergi Belbel, i un nou quartet d'actors.

David Verdaguer, Mar Ulldemolins, Enric Cambray i Marc Rodríguez es posaran a la pell dels quatre protagonistes de l'obra, que el 2003 van interpretar Lluís Soler, Roser Batalla, Jordi Boixaderas i Jordi Díaz al Teatre Nacional de Catalunya i després va fer tres temporades al Poliorama. El nou muntatge estarà produït per Annexa (que també va impulsar-ne la reposició el 2010) i comptarà amb una escenografia ajustada als nous temps.

El mètode Grönholm gira al voltant del procés de selecció de quatre candidats per part d'una gran multinacional i és un dels espectacles de més èxit de la dramatúrgia catalana. Després de representar-la a Catalunya, el muntatge també es va poder veure al Teatro Marquina de Madrid amb un nou repartiment. L'èxit a Catalunya i a l'estat espanyol va catapultar l'obra al panorama teatral internacional i, des d'aleshores, s'ha representat a 35 països i l'han vist més de dos milions de persones arreu del món. El 2010 l'obra es va tornar a fer al Poliorama amb el repartiment original i el 2012 TV3 va fer-ne una tv-movie.