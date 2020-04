El govern espanyol rebaixa del 21% al 4% l'IVA dels llibres i publicacions digitals

El consell de ministres del govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la rebaixa del 21% al 4% de l'IVA dels llibres digitals i de les publicacions electròniques, conegut com IVA digital. Així, aquests productes es regiran a partir d'ara per l'IVA superreduït, i s'equipararan així als llibres i la premsa en paper. El canvi d'impostos ha estat anunciat per la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, i forma part d'un paquet de mesures aprovades aquest dimarts en un nou decret llei de l'executiu espanyol.

La ministra portaveu, María Jesús Montero, ja va explicar la setmana passada que aquesta rebaixa formava part d'un acord programàtic de la coalició de govern que volien tirar endavant com més aviat millor pensant, sobretot, en els mitjans de comunicació, que han experimentat una caiguda dels ingressos arran de la crisi generada pel coronavirus o en els consumidors de llibres electrònics. "Ens preocupen els mitjans que han vist reduïts els seus ingressos de manera important", va dir aleshores Montero.

La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) ha celebrat el canvi de tarifa, tot i que ha apuntat que aquesta mesura no pot substituir les peticions que fa el sector. "És una mesura molt positiva per incentivar el consum del llibre digital, així com el desenvolupament digital en l'àmbit del llibre educatiu, però no pot substituir les mesures demanades des del sector com a conseqüència del coronavirus", ha dit el president de la FGEE, Miguel Barrero, en declaracions a Europa Press.

La rebaixa de l'IVA digital fa anys que s'arrossega i és una petició llargament perseguida pel món editorial. Des del 2015, diversos gremis i editors d'arreu d'Europa demanaven que s'equiparés l'IVA dels llibres digitals als físics, però la Unió Europea no va aprovar-ho fins al 2018. Aquella decisió permetia als països que ho volguessin aplicar l'IVA superreduït als llibres i publicacions digitals. Si bé el govern espanyol feia anys que prometia aquesta rebaixa, no ha estat fins ara que la mesura finalment s'ha aprovat.