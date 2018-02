Sis mesos després del 17-A, la causa de l’Audiència Nacional que investiga els atemptats a Barcelona i Cambrils continua sota secret de sumari. Però en aquest mig any ja s’han conegut nous detalls de la preparació i l’execució dels atacs terroristes, que van provocar la mort de 16 persones i més d’un centenar de ferits. L’ARA ha pogut accedir a algunes de les noves revelacions que es recullen en el següent relat dels moments previs i posteriors al 17 d’agost, i de la mateixa jornada que va suposar que Barcelona i Cambrils entressin a la llista de ciutats atacades pel terrorisme jihadista.

De Ripoll a Subirats: les noves revelacions de la investigació

FORMACIÓ DE LA CÈL·LULA

Tres germans radicalitzats que que arrosseguen la resta

Abdelbaki es Satty va arribar a Ripoll el 2015, on va treballar d’imam a l’anomenada mesquita petita durant mig any. El gener del 2016 va anar a Bèlgica, on va intentar buscar feina d’imam (per això, un policia de Vilvoorde va enviar un correu informal a un mosso d’esquadra per demanar informació d’Es Satty). El març del 2016 ja tornava a ser a Ripoll, on va començar a treballar d’imam a la mesquita Annur. S’hi va estar fins abans de l’estiu de l’any passat, quan Es Satty va demanar marxar tres mesos “de vacances”, informa Maria Garcia. La comunitat de la mesquita Annur no va acceptar la petició d’Es Satty i aquest va deixar de ser-ne l’imam abans de l’estiu del 2017.

En aquest segon període com a imam d’una mesquita a Ripoll, Es Satty va començar a contactar amb els joves que integraven la cèl·lula terrorista. Fonts de la investigació expliquen que l’imam va contactar amb tres dels nois implicats i que aquests van arrossegar els seus germans a formar part del grup. Entre els terroristes abatuts, morts i detinguts, hi ha quatre casos de germans: els Abouyaaqoub, els Hychami, els Oukabir i els Aalla (en aquest últim cas, un d’ells va quedar en llibertat provisional).

RIUDECANYES

Una segona base operativa per preparar els explosius

L’explosió que es va produir el 16 d’agost a dos quarts de dotze de la nit en una casa ocupada d’una urbanització d’Alcanar va frustrar el pla inicial de la cèl·lula dels atemptats a Barcelona i Cambrils. El grup estava a punt d’executar aquells dies d’agost un atac terrorista, com a mínim, a la Sagrada Família, segons va confessar l’únic supervivent del xalet d’Alcanar. La cèl·lula havia preparat un centenar de quilos de triperòxid de triacetona (TATP), més conegut com a mare de Satanàs, a Alcanar. Però no era l’únic espai que havia utilitzat el grup per preparar el material explosiu: des de feia unes setmanes també tenia una segona base operativa a Riudecanyes, en un antic restaurant abandonat d’una urbanització.

Segons la investigació, a l’abril hi ha constància que els terroristes ja havien ocupat la casa d’Alcanar. Pel que fa a Riudecanyes, a l’interior del local ocupat s’hi van trobar tiquets de compres fetes l’1, el 2, el 16 i el 17 d’agost (en aquest últim cas, quan ja s’havia produït l’atac a la Rambla). De fet, la nit del 16 al 17 d’agost, quan ja s’havien quedat sense el xalet d’Alcanar, els cinc terroristes van preparar a Riudecanyes l’atemptat al passeig Marítim de Cambrils. Al restaurant abandonat, s’hi van trobar els tiquets de compra dels quatre ganivets i la destral que van fer servir en l’acció a Cambrils.

ALCANAR

Abans de l’atac a la Rambla es van trobar indicis terroristes

Va ser una coincidència fortuïta, però gairebé en el mateix moment que Younes Abouyaaqoub entrava amb una furgoneta blanca a la Rambla, es produïa una segona explosió a la casa d’Alcanar. Va ser poc abans de les cinc de la tarda, però els Mossos ja feia unes hores que sospitaven que darrere l’explosió d’Alcanar hi havia una acció terrorista. Fonts de la investigació asseguren que des que es va produir la primera explosió a la nit, agents de l’àrea antiterrorista dels Mossos estaven treballant en la inspecció de la runa en què s’havia convertit el xalet d’Alcanar. Poques hores abans de l’atac a la Rambla, es van detectar indicis terroristes.

ENTRE LA RUNA

Una dotzena de cinturons d’explosius amb càrrega real

Després dels atemptats, els Mossos han arribat a la conclusió que entre la runa d’Alcanar hi havia una dotzena de cinturons d’explosius amb càrrega real a punt per ser utilitzats. Els terroristes volien utilitzar els cinturons en el seu pla inicial d’acció terrorista. Un altre clar exemple que la cèl·lula ja ho havia enllestit quasi tot per executar l’atac és que durant el dia 16 d’agost es van llogar dues furgonetes a Sabadell: una és la que al final es va utilitzar per cometre l’atemptat de la Rambla, i una altra, la que es va trobar el 17 d’agost al vespre a Vic. El mateix 17-A al migdia, quan ja havia explotat la casa d’Alcanar però abans de l’atac a la Rambla, es va llogar una tercera furgoneta a Parets del Vallès que va acabar estimbada a l’AP-7 a tocar de Cambrils.

IDENTIFICACIONS

Els Mossos van trucar als terroristes poc abans dels atemptats

Unes hores abans de l’atropellament massiu a la Rambla, els Mossos van fer unes trucades a alguns dels terroristes de la cèl·lula sorgida de Ripoll. Les trucades es van fer, segons revelen fonts de la investigació, per intentar identificar les persones que hi podia haver entre la runa d’Alcanar. Entre els que van rebre la trucada, hi havia el conductor de la furgoneta de l’atac a la Rambla Younes Abouyaaqoub. La mateixa font descarta, però, que les trucades fossin per la seva relació amb els atemptats, ja que llavors encara es desconeixia.

‘OPERACIÓ GÀBIA’

Un cotxe que accelera bruscament en dècimes de segon

Younes Abouyaaqoub va irrompre a la Rambla conduint a tota velocitat poc abans de les cinc de la tarda. En pocs minuts, va matar 14 persones. El terrorista va aturar la furgoneta davant de la Boqueria i enmig de les corredisses i el clima de terror va aconseguir travessar el mercat. A peu, va arribar a la Diagonal, a l’altura de Zona Universitària, i va matar Pau Pérez per apoderar-se del seu cotxe. Amb el cos al seient del darrere, Abouyaaqoub va agafar la Diagonal. Va ser un dels centenars de conductors que es va trobar amb el control de l’ operació gàbia dels Mossos. Segons fonts de la investigació, quan va veure els agents i va arribar el seu torn, va accelerar en dècimes de segon i va ferir un mosso. Conscient que el podien haver identificat, va abandonar el vehicle al primer lloc que va poder, a Sant Just Desvern.

SUBIRATS

Younes Abouyaaqoub va ignorar tres avisos d’alto dels Mossos

Just després de l’atemptat, Mossos van desplegar el dispositiu Cronos per coordinar la reacció. S’estableixen 743 punts d’interès. “No és casual que estiguéssim preparats a Cambrils”, destaca el cos. A nivell d’investigació, els Mossos s’han dedicat els últims mesos a reconstruir tots els passos d’Abouyaaqoub en els quatre dies que passen entre que abandona el vehicle de Pau Pérez i que l’abaten a Subirats.

Pel que fa a la situació que es va viure a Subirats, la patrulla dels Mossos que va detectar el conductor de la furgoneta de la Rambla entre les vinyes va cridar-li l’alto fins a tres vegades. Segons la policia catalana, Abouyaaqoub -que va cridar “ Al·lahu-àkbar ” [Al·là és el més gran]- va ignorar l’avís dels Mossos, que van decidir disparar veient que portava un cinturó d’explosius, encara que va resultar ser fals. Fonts dels Mossos també conclouen que els terroristes portaven cinturons d’explosius falsos per assegurar-se que els abatrien, ja que no tenien clar que els agents ho fessin si anaven armats amb una pistola o un ganivet.