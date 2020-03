El G-7 es mobilitza per mitigar l'impacte del Covid-19 en l'economia mundial

Els països del G-7 posaran en marxa "accions coordinades" per limitar l'impacte del coronavirus en el creixement econòmic, i els seus ministres de finances debatran aquesta setmana per telèfon quina és la millor manera d'afrontar la situació, segons ha explicat aquest dilluns el ministre francès Bruno Le Maire. En declaracions a la cadena de televisió France 2, el dirigent ha assegurat que ja ha parlat amb el secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin, i aquesta setmana "coordinaran" les respostes.

Le Maire també ha dit que parlarà amb la presidenta del Banc Central Europeu (BCE). "Hem d'actuar perquè l'impacte que sabem que serà important en el creixement sigui com més limitat millor", ha afegit el polític francès. Fins diumenge el seu país tenia confirmats 130 casos de Covid-19, 30 més respecte al diari anterior.

En aquest sentit, ha admès que mentre l'epidèmia del coronavirus estava limitada a la Xina, havia previst que la crisi rebaixaria en un 0,1% el PIB de França per al 2020. "Ara que el brot està arribant a altres països, l'impacte en el creixement de França serà molt més rellevant", ha reconegut. Tot i així, ha assegurat que és massa d'hora per donar una nova previsió. Segons Le Maire, la indústria hotelera, la restauració, el transport aeri i els esdeveniments han sigut els sectors més tocats per aquesta crisi fins ara.

Nike tanca la central europea

El brot del coronavirus també ha afectat un dels principals fabricants de roba esportiva del món. Nike ha decidit tancar la seva seu central als Països Baixos almenys durant aquest dilluns i demà després que un treballador de la multinacional quedés infectat amb el virus. Segons ha informat l'agència de notícies holandesa ANP, l'empresa desinfectarà l'oficina de Hilversum. L'empleat està en quarantena a casa durant 14 dies i a la seu europea de l'empresa hi treballen prop de 2.000 persones. Als Països Baixos s'han detectat fins ara deu infeccions de Covid-19.

Pèrdues de 1.500 milions de dòlars per a les aerolínies

Les aerolínies globals ja preveuen unes pèrdues anuals de 1.500 milions de dòlars aquest any per l'evolució de l'epidèmia del coronavirus, ha explicat a Reuters l'associació del sector IATA. Només entre les companyies del Golf estima una caiguda dels guanys de 100 milions i avisa que si es mantenen les restriccions als viatges a l'Àsia, aquestes aerolínies estan en "risc rellevant" després que en les últimes setmanes s'hagi desplomat la venda de bitllets d'avió. D'altra banda, el comissari europeu per al mercat intern, Thierry Breton, ha assegurat que l'impacte en la indústria turística a Europa ja és de 1.000 milions d'euros al mes.