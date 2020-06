El nou pla anticrisi d'Alemanya: menys IVA, més ajuts a les famílies i subsidis a la compra de cotxes elèctrics

Dia d'anuncis importants per a l'economia europea. D'una banda, el Banc Central Europeu ha ampliat en 600.000 milions d'euros les compres de deute per fer front a la crisi que provoca la pandèmia del covid-19. De l'altra, el principal motor econòmic de la zona euro ha tornat a moure fitxa per deixar clar que farà tot el que estigui al seu abast per incentivar el consum i ajudar el seu teixit industrial, en especial el sector de l'automòbil. Alemanya ha aprovat aquest dijous un nou paquet, en aquest cas dotat amb 130.000 milions d'euros, per ajudar l'economia del país a recuperar-se dels efectes de la pandèmia.

La mesura més cridanera del paquet és una rebaixa fiscal que disminuirà l'IVA general del 19% al 16%, mentre que el tipus reduït passarà del 9% al 7%. Més enllà d'això, el sector més beneficiat és el de l'automòbil. El pla inclou el doble d'incentius per a la compra de cotxes elèctrics (fins a 6.000 euros per vehicle) i una reducció de l'IVA també de tres punts a la compra de cotxes de combustió. Addicionalment, a més, s'invertiran uns 2.500 milions d'euros en el desenvolupament d'infraestructures de recàrrega per als models elèctrics i en la producció de bateries i 7.000 milions més en impulsar l'hidrogen com a font d'energia per a l'automoció.

La intenció de l'executiu alemany, segons la seva mateixa cancellera, Angela Merkel, és reactivar l'economia després d'una situació "extremadament difícil", però fer-ho a la vegada pensant en reduir els efectes del canvi climàtic. L'aposta ferma pel vehicle elèctric no deixa espai als dubtes, i així ho ha demostrat també el comportament a la borsa: les accions dels tres fabricants d'automòbils del país han caigut a la borsa de Frankfurt després de l'anunci. Daimler ho ha fet un 1,6%; Volkswagen, un 1,3%, i BMW, un 0,3%.

"Això és exactament el que es necessita per donar suport a l'ocupació i ajudar l'economia a sortir més forta i verda d'aquesta crisi", ha defensat Stef Cornelis, director general de la Federació Europea de Transport i Medi Ambient d'Alemanya. "El pla no és perfecte, però hauria de ser un crit d'atenció per a la Comissió Europea i per a altres països de la Unió Europea", ha insistit.

L'objectiu, a més, és que part d'aquests 130.000 milions també vagin destinats a finançar sectors amb dificultats, a fons addicionals per als municipis alemanys més afectats per la desocupació i la pèrdua d'ingressos fiscals. De fet, també es preveu un pagament de 300 euros per cada fill que tinguin les famílies, que es pagarà juntament amb altres prestacions similars de foment de la natalitat.