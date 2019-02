Brussel·les rebaixa una dècima la previsió de creixement per a Espanya

La Comissió Europea constata que l'economia espanyola alenteix el seu creixement i ha rebaixat una dècima les seves previsions d'increment del producte interior brut (PIB) respecte a les previsions anteriors, segons ha comunicat aquest dijous l'executiu de Brussel·les.

Així, en les seves previsions d'hivern per a Espanya, la CE calcula que el creixement de l'economia espanyola serà d'un 2,1% el 2019 i baixarà a l'1,9% el 2020. En tots dos casos, la previsió és una dècima inferior a les previsions que va fer a la tardor. "L'ajustament de la previsió a Espanya és homeopàtic, extremadament feble", ha dit el comissari europeu d'Economia, Pierre Moscovici, en la presentació de les previsions.

L'alentiment està impulsat principalment per la desacceleració del consum privat, que s'espera que creixi més lentament per l'absorció feta de la demanda acumulada i perquè les llars augmenten la seva taxa d'estalvi, que va començar a créixer el 2019 després dels mínims històrics del 2018, indica la Comissió.

A més, també es preveu que la creació d'ocupació es redueixi, a causa de l'impacte esperat de l'augment del salari mínim, malgrat que es preveu que continuarà baixant la taxa d'atur. La inversió en béns d'equip i en la construcció també s'espera que disminueixi, en la línia del descens de la demanda final, després del creixement dels últims anys.

No obstant, la Comissió no considera que la manca d'acord per als pressupostos generals de l'Estat pugui tenir un impacte negatiu sobre els pronòstics de creixement de l'economia espanyola. "Naturalment, esperem i desitgem que hi hagi un pressupost a Espanya", ha indicat Moscovici, que ha afegit que l'executiu europeu treballa amb la possibilitat que finalment no s'aprovin uns comptes per al 2019: "No seria una situació totalment inèdita", ha recordat, en referència als pressupostos del 2018 i el 2017, que es van aprovar amb retard.

La contribució del sector exterior serà negativa, malgrat la millora, durant el 2019, i s'espera que el 2020 sigui neutra. La CE, tot i això, alerta dels riscos d'un afebliment per l'entorn global d'incertesa, tant espanyola com exterior.

La inflació, d'un 1,7% el 2018, es preveu que es reduirà al 1,2% el 2019 per l'evolució dels preus del petroli, per repuntar fins a un 1,5% el 2020. També es preveu que s'acceleri l'increment salarial el 2019, en part per l'impacte del salari mínim interprofessional.

Més caiguda a l'eurozona

Segons les previsions de la CE, la zona euro patirà un alentiment més fort de l'economia que en el cas espanyol. Per al conjunt de l'eurozona, Brussel·les preveu un creixement de l'1,3% el 2019 i de l'1,6% el 2020, quan a la tardor calculava que l'economia dels països de la moneda única creixeria un 1,9% el 2019 i un 1,7% el 2020.

També rebaixa la previsió de creixement del conjunt de la Unió Europea (UE-28), que fixa en l'1,5% per al 2019, quatre dècimes menys del que preveia a la tardor, i un 1,7% el 2020, una dècima menys. Malgrat la revisió a la baixa, Moscovici ha tret ferro a l'alentiment econòmic: "Tot i que l'economia europea ha perdut part del seu dinamisme al llarg del 2018, cal recordar que aquest alentiment ve després d'un any particularment positiu".

La Comissió considera que les causes d'aquest alentiment són, en primer lloc, la incertesa a nivell global, provocada sobretot per l'alentiment econòmic a la Xina –gran importador de béns industrials europeus– i per les tensions comercials entre el gegant asiàtic i els Estats Units, que tenen un impacte negatiu sobre les exportacions.

En segon lloc, a nivell intern, Moscovici ha assenyalat com a claus per explicar l'alentiment europeu la debilitat de l'economia alemanya i els possibles desacords pressupostaris entre Brussel·les i el govern italià, a més de les incertes pel Brexit i les tensions socials a França. Tot i això, la bona marxa del consum intern suposa un senyal d'optimisme, segons l'executiu europeu, ja que està impulsada per un creixement dels salaris i de l'ocupació a nivell europeu, tot i que la pujada dels preus de l'energia suposa un fre a la demanda interior.

La confiança empresarial, ha afegit la Comissió, està en davallada a tots els estats membres, un indicador més de la desacceleració a nivell continental. Per aquest motiu ha mantingut estable la previsió d'inversió privada.

Pel que fa al Brexit, les discussions sobre el qual continuen durant aquesta jornada de dijous, Moscovici ha assegurat que els càlculs de la Comissió tenen en compte que hi haurà un acord entre Brussel·les i Londres que permeti "un Brexit suau".