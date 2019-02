Catalunya suma 5.469 aturats al gener

Catalunya va tancar el mes de gener amb 398.376 aturats, és a dir, amb 5.469 aturats més que al tancament del 2018, segons les dades dels serveis públics d'ocupació sobre l'atur registrat publicades aquest dilluns pel ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Així, l'atur ha crescut durant el gener un 1,39% respecte al mes de desembre del 2018, però respecte a fa un any hi ha 24.490 aturats menys, cosa que significa un descens interanual del 5,79%.

El sector serveis és el que ha aportat més aturats. Així, amb la fi de la campanya del Nadal, els serveis han sumat 6.123 nous aturats a Catalunya i és el sector que té més gent sense feina, 287.972 persones. També ha augmentat l'atur a la indústria, amb 127 aturats més (44.602 en total), i també ha crescut, en 298 persones, el col·lectiu dels aturats sense una ocupació anterior, que ara són 25.736.

En canvi, al sector primari hi ha 98 aturats menys, i en total hi ha 8.586 persones sense feina. El descens més important, amb tot, s'ha registrat en la construcció, amb 981 aturats menys. En total, a la construcció hi ha 31.480 aturats registrats.

Per gènere, hi ha 225.228 dones desocupades al gener i 173.148 homes: elles representen el 56,54% del total i ells el 43,46%.

A Espanya al gener es van registrar 83.464 aturats més que al desembre del 2018 –la pujada més elevada en un mes de gener des del 2014–, amb un augment mensual del 2,61%, però respecte al tancament del gener de l'any passat hi ha 190.707 aturats menys, amb un descens del 5,49%. El nombre total d'aturats a l'Estat al tancament del mes de gener era de 3.285.761 persones.

No obstant això, aquest descens interanual és el més baix de l'últim any. El gener del 2018 l'atur registrat a l'Estat va baixar un 7,54%, i des de llavors el ritme de reducció ha anat minvant fins al 5,49% actual.

Per províncies, a Barcelona l'atur al gener ha augmentat en 3.628 persones respecte al mes precedent, un 1,28% més, però ha disminuït en 17.658 persones respecte al gener de l'any passat, un 5,78% menys. El nombre total d'aturats registrats a la província és de 287.911 persones.

A Girona hi ha 39.225 aturats, 345 més que al tancament del 2018 (un 0,89% més), però 2.754 menys que fa un any, amb un descens del 6,56%. A Lleida hi ha un total de 21.455, 362 més (+1,72%) que el mes anterior, però 846 aturats menys que el gener del 2018 (-3,79%). A Tarragona el nombre total d'aturats és de 49.785, 1.134 més que al desembre del 2018 (+2,33%), i 3.233 menys que al gener del 2018 (-6,10%).

Afiliació i contractació

Quant a l'afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al gener el nombre mitjà d'afiliats va ser de 3.362.159, una xifra que significa una pèrdua de 34.463 (-1,01%) respecte al mes de desembre del 2018, però 94.512 (+2,89%) respecte a fa un any.

Catalunya ha sigut una de les comunitats en què l'afiliació ha crescut més en termes anuals, però s'ha vist superada per Madrid, amb 116.942 més, i Andalusia, amb 94.829.

Al conjunt de l'Estat, la Seguretat Social va tancar el gener amb un descens mitjà de 204.865 afiliats (-1,08%), la seva pitjor reculada en aquest mes des del 2013 i una xifra molt semblant a la caiguda de cotitzants que es va experimentar el gener del 2016 (-204.043 treballadors). El ministeri de Treball atribueix la caiguda a la fi de la campanya nadalenca en els sectors del comerç i l'hostaleria. El total de treballadors afiliats al gener es va situar en 18.819.300. L'afiliació ha augmentat en 537.269 persones des del gener del 2018 (+2,9%), la xifra més alta d'afiliats en un primer mes des del 2008.

A Catalunya el nombre de contractes registrats al gener ha pujat en 23,71% respecte al desembre, amb 53.386 més i fins a un total de 278.577, mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat ha crescut en 6,07%, amb 15.951 més.

En total, s'han formalitzat 38.693 contractes indefinits al gener, cosa que es tradueix en 9.992 més respecte al desembre (+34,81%), i 239.884 temporals, amb 43.394 més (+22,08%). Així, els contractes temporals representen el 86,11% del total de contractes, i els indefinits el 13,89% restant.

Al conjunt de l'Estat, el primer mes de l'any es van fer 1.858.077 contractes, un 6,2% més que al gener del 2018, dels quals 181.348 van ser indefinits, el 9,7% del total, amb un increment del 4,8% respecte al mateix mes de l'any passat.