Cellnex aterra a Polònia amb una inversió de 800 M€ per comprar Play

La companyia catalana d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex ha anunciat aquest divendres la seva entrada al mercat de Polònia amb la compra del 60% de la companyia Play, amb una inversió prevista de 800 milions d'euros, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El proveïdor francès de serveis de telecomunicacions Iliad va arribar a un acord amb els accionistes de Play el passat 21 de setembre per comprar la companyia polonesa. Ara Cellnex ha tancat un pacte amb Iliad segons el qual li comprarà el 60% de Play, i per tant en tindrà el control, mentre que Iliad en mantindrà el 40%.

D'aquesta manera, Cellnex controlarà la companyia polonesa. S'espera que l'operació quedi tancada durant el segon trimestre del 2021. La companyia catalana, amb aquesta operació, passarà a operar 7.000 antenes de telecomunicacions en un país on encara no estava present.

Cellnex finançarà l'adquisició, de 800 milions d'euros, amb la seva pròpia caixa. L'operació és similar a la que Cellnex va fer a França amb Free, també filial d'Iliad.

L'empresa polonesa, de recent creació, té previst invertir fins a 1.300 milions d'euros els pròxims 10 anys per desplegar fins a 5.000 nous emplaçaments de telecomunicacions.

Amb aquesta adquisició Cellnex estén la seva presència a Europa. Actualment l'empresa d'infraestructures de telecomunicacions ja opera xarxes a Espanya, Portugal, Itàlia, França, Suïssa, els Països Baixos, el Regne Unit i Irlanda, i a partir de l'any que ve a Polònia.

A base d'adquisicions, la companyia, que el 2014 operava 7.000 emplaçaments a Espanya, espera arribar amb aquesta adquisició als 73.000 en nou països. La nova adquisició aportarà un ebitda -benefici operatiu abans d'impostos i amortitzacions- addicional de 220 milions d'euros i un flux de caixa de 160 milions.

Vendes futures

L'acord preveu que Cellnex prestarà serveis a Play durant 20 anys, ampliables a 10 anys més, cosa que suposa un increment de 6.000 milions en les vendes futures. Així, l'empresa ja té vendes futures contractades per valor de 53.000 milions.

El conseller delegat de Cellnex, Tobías Martínez, ha destacat que l'operació permetrà a la companyia aterrar en un mercat de la UE que creix i farà que Cellnex es converteixi en "un actor referent del sector de les telecomunicacions a Polònia". Franco Bernabé, president de la companyia, ha destacat que amb l'operació Cellnex es reforça com a soci de referència per a les operadores europees per al desplegament de les xarxes 4G i per accelerar la implantació del 5G.