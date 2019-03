Competència expedienta Adif per voler cobrar un peatge massa elevat als trens

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador a Adif i Adif Alta Velocitat per presumptament haver inflat en uns 43 milions el cànon o 'peatge' que vol cobrar als trens que circulen per la xarxa ferroviària proposat per a aquest exercici 2019.

Es tracta del primer expedient que el regulador obre a la companyia que construeix i gestiona les línies de tren i la resta d'infraestructures ferroviàries, com les estacions. De fet, és el primer procés sancionador que s'obre en virtut de les facultats de supervisió que la Llei Ferroviària atorga a la CNMC, segons ha informat aquest òrgan. Tot i això, la CNMC ja havia donat algun toc d'atenció a Adif per aquests cànons.

La Comissió va advertir Adif que el càlcul i la fixació del cànon que havia realitzat "no s'ajustava a la regulació vigent" en el transcurs de l'anàlisi que, com a supervisor del mercat, realitza. Tot i això, la companyia ferroviària pública va aprovar el cànon i el va enviar al ministeri de Foment perquè s'inclogués als pressupostos generals de l'Estat del 2019.

La CNMC considera que aquesta conducta d'Adif constitueix una infracció "molt greu" segons el que estableix la Llei Ferroviària, i per això ha obert l'expedient sancionador a aquesta empresa pública tot i que el cànon no s'ha aplicat perquè no s'han aprovat els pressupostos.

El pagament del cànon constitueix un dels principals costos d'explotació de Renfe, l'únic operador de trens de passatgers de la xarxa ferroviària fins que l'any que ve s'obri i altres companyies entrin a competir amb l'operadora pública.

D'aquesta manera, l'import que Renfe i els eventuals nous operadors paguin per aquest 'peatge' pot determinar el preu que, al seu torn, els operadors cobrin pels bitllets de tren, fonamentalment en el cas dels trens d'AVE i Llarga Distància, atès que no tenen supervisió del govern espanyol perquè no són considerats servei públic.