El Congrés convalidarà l'ingrés mínim vital amb el suport del PP

L'ingrés mínim vital, una de les mesures estrella del govern espanyol que ha avançat per aprovar-la arran de l'impacte de la crisi del coronavirus, veurà avui la llum definitiva amb la convalidació del Congrés. Demonitzada per l'extrema dreta, l'ajuda rep aquest dimecres un suport ampli de la cambra baixa, inclòs el del PP, que ha vacil·lat els últims dies respecte el seu sentit de vot. Més que sobre la mesura en si, els conservadors havien discrepat que s'hagués cedit a Euskadi i Navarra la gestió de la prestació, per fer-la compatible amb la renda mínima autonòmica ja existent. Els barons del PP reclamaven que la resta de les comunitats també poguessin gestionar-lo, tal com també reclama la Generalitat.

Fonts del PP adverteixen que el seu suport està condicionat a la tramitació posterior com a projecte de llei, per tal que s'hi puguin presentar esmenes i modificar el text. La seva voluntat és que aquesta prestació estigui vinculada amb una recerca activa de llocs de feina, que se centri als més afectats per la crisi del covid-19 i que es creï una targeta social per garantir la "transparència, la sostenibilitat i el rigor en el sistema d'ajudes". De la seva banda, Cs vota favorablement, per bé que el seu portaveu parlamentari, Edmundo Bal, va advertir fa uns dies que hi ha "grans errors" en el disseny. El partit taronja també defensa la tramitació com a projecte de llei.

El racisme de Vox

La principal oposició a l'ingrés mínim vital la fa Vox, que des d'un inici va vincular-lo a la immigració irregular. L'extrema dreta va estendre la tesi que aquesta ajuda faria d'efecte crida als immigrants, però el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va sortir al pas assegurant que només la podrien cobrar els estrangers que puguin acreditar un any de residència a l'Estat i només fa una excepció per a les víctimes de violència de gènere i d'explotació sexual. En total, es calcula que se'n podran beneficiar unes 100.000 famílies a Catalunya i unes 2.300.000 persones arreu d'Espanya. El partit presidit per Santiago Abascal qualifica de " paguita" aquesta ajuda i sosté que "cronificarà la pobresa".