El Corte Inglés augmenta el benefici fins als 310 milions, el millor resultat en deu anys

El grup de distribució i comerç El Corte Inglés va obtenir un benefici de 310 milions d'euros en el seu exercici fiscal 2019-2020 (entre el març del 2019 i el febrer d'aquest any), un increment del 20,1% respecte a un any abans i el millor resultat des del 2010, quan va guanyar 319 milions.

Així mateix, el benefici brut d'explotació (ebitda) va superar els 1.097 milions, un 5,4% més que l'exercici precedent, i la facturació va arribar als 15.260 milions d'euros, fet que suposa un increment de l'1,2% respecte a l'exercici precedent.

"Aquestes dades reflecteixen l'evolució positiva del negoci, així com els resultats de la gestió que s'està duent a terme", ha ressaltat el grup en un comunicat, en què també ha assenyalat que tot això ha permès reduir en 638 milions d'euros en dotze mesos el deute de la companyia, situat a data del 29 de febrer en 2.729 milions. El febrer passat, poques setmanes abans de l'esclat de la pandèmia del covid-19, el grup va signar el refinançament del deute bancari per un import màxim de 2.000 milions d'euros.

Tal com havia previst l'equip directiu, al llarg de l'exercici el grup madrileny ha optat per vendre's diversos actius, com la filial d'òptiques i alguns immobles, alguns dels quals a Barcelona, com és el cas de l'edifici de Francesc Macià. També el 2019, el nomenament, el juliol passat, de Marta Álvarez com a nova màxima responsable de l'empresa va servir per posar fi a un llarg litigi entre diverses branques de la família propietària.

Grans magatzems i moda continuen al centre del negoci

Per línies de negoci, la venda minorista constitueix el principal eix d'activitat del grup, amb 13.127 milions de facturació (un 0,9% més que un any enrere), ja que inclou els grans magatzems d'El Corte Inglés però també la filial de supermercats Supercor i la cadena de moda Sfera. L'agència de viatges va aconseguir una xifra de negocis de 2.731 milions d'euros, amb un augment interanual del 0,4%, mentre que la divisió d'assegurances va ser la que més va incrementar els seus ingressos el 2019, un 8,1%, fins a assolir els 215 milions.

El grup ha anunciat que, al llarg del 2019, va aprovar inversions per un valor de 344 milions d'euros, la major part de les quals s'han destinat a mantenir l'estàndard de qualitat dels centres comercials i a reforçar el negoci digital. Segons l'empresa, s'ha ampliat l'aposta per l'omnicanalitat, cosa que li ha permès reforçar la interrelació entre les botigues físiques i l'entorn en línia, un "aspecte clau durant la pandèmia".