Crisi a les grans superfícies: Ikea acomiadarà 7.500 empleats i Brico Depôt es ven el negoci a Espanya

Les grans superfícies comercials no passen pel seu millor moment pel que fa a les vendes. És un fenomen mundial que als Estats Units ha portat al tancament de molts 'malls' i que ara s'escampa per Europa. La multinacional sueca Ikea ha anunciat que acomiadarà 7.500 persones a tot el món, mentre que el soci propietari de la cadena Brico Depôt ha anunciat que renuncia als mercats d'Espanya, Portugal i Rússia i posa a la venda els seus centres en aquests països. Quatre d'aquest centres són a Catalunya.

Ikea Group, propietari de la majoria de botigues Ikea, planeja acomiadar 7.500 empleats els pròxims dos anys, fins al 2020, principalment treballadors que ocupen llocs d'administració, segons ha anunciat la companyia aquest dimecres. Això significaria fer fora el 5% de la plantilla.

No obstant això, l'empresa, que explota 367 establiments Ikea, calcula que crearà 11.500 nous llocs de feina en el mateix període a mesura que creixi tant en botigues físiques com en les vendes online.

L'empresa viu actualment una transformació amb l'aposta pels serveis digitals i amb l'enviament de les compres, i està provant nous formats de botiga. El conseller delegat d'Ikea Group, Jesper Brodin, ha assegurat en una entrevista a Reuters que s'ha de simplificar l'organització interna perquè "en diverses parts de l'organització s'ha duplicat la feina".

Brodin assegura que les redundàncies es produeixen en algunes funcions i serveis, sobretot a les oficines centrals, malgrat que també n'hi ha en oficines locals d'alguns mercats. "Els acomiadaments no estan orientats a les nostres divisions operatives o de distribució", ha dit.

La companyia, no obstant això, ha indicat que aquesta onada d'acomiadaments tindrà "un impacte mínim" a Espanya. "No tots els països es podrien veure afectats de la mateixa manera; aquests canvis organitzatius són previsions a nivell mundial", ha indicat l'empresa, que ha dit que l'afectació a Espanya serà mínima, i "quasi nul·la" a les 18 botigues d'Ikea a Espanya.

D'altra banda, el grup britànic Kingfisher, present en el mercat espanyol a través de la cadena de botigues de bricolatge Brico Depôt, ha anunciat que abandonarà la península Ibèrica, on té 31 establiments –quatre a Catalunya–, per concentrar-se en aquells països on té una quota de mercat significativa. Això significa que posarà a la venda el seu negoci espanyol, que té una plantilla de 1.200 persones, de les que 250 són a Catalunya, segons han explicat fonts sindicals.

"Estem compromesos amb el nostre pla de crear un negoci fort a llarg termini", ha explicat la consellera delegada del grup britànic, Véronique Laury, que ha afegit que "la decisió de sortir de Rússia, Espanya i Portugal forma part d'aquest compromís".

A Catalunya, Brico Depôt té quatre botigues a Lleida, Tarragona, Parets del Vallès i Cabrera de Mar. La companyia va aterrar al mercat espanyol el 2003 i té 31 botigues entre Espanya i Portugal (27 a Espanya), amb 1.700 empleats a tota la península.

En el seu últim exercici fiscal, Brico Depôt Espanya va aconseguir un benefici operatiu de 2 milions de lliures esterlines (2,2 milions d'euros), mentre que el negoci portuguès va registrar pèrdues d'explotació per un import de 2 milions de lliures (2,2 milions d'euros).