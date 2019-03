Espanya recupera els nivells precrisi en el nombre de vacants per aturat, segons Asempleo

Espanya ha aconseguit recuperar els nivells precrisi en el nombre de vacants d'ocupació per cada aturat, tot i que encara hi ha dificultats a l'hora d'"emparellar" els treballadors amb les característiques dels llocs de treball disponibles, segons un informe d'Asempleo i Analistas Financieros Internacionales (AFI).

El gran nombre de vacants d'ocupació i les baixes taxes d'atur van portar a la situació que el 2006 hi hagués més de sis vacants per cada 100 aturats. El 2012, amb la crisi, aquesta proporció es va reduir a 0,7 vacants per cada 100 aturats, però la recuperació econòmica ha tornat a fer augmentar aquesta dada: ara hi ha gairebé tres vacants per cada aturat, cosa que suposa tornar a nivells del 2008.

Per sectors econòmics, les xifres són dispars. Informació i comunicacions presenta la millor proporció, amb gairebé 24 vacants d'ocupació per cada 100 desocupats, seguit de l'administració pública (gairebé 20 vacants per cada 100 aturats), i les activitats professionals (16 vacants per cada 100 desocupats).

Asempleo subratlla que l'elevat nombre de vacants en informació i comunicacions es deu en part al procés de transformació digital de l'economia i de la possible falta de perfils especialitzats a Espanya.

En el cas de les administracions públiques, la seva xifra de vacants per desocupat s'explica, segons l'informe, per la convocatòria de noves places en els últims anys que no s'han cobert o pels llocs per a treballadors interins o sense plaça fixa que queden lliures a causa de l'alta rotació.

Els sectors que presenten el nombre de vacants més baix per cada 100 aturats són l'hostaleria i el transport, tots dos amb 2,4 vacants per cada 100 aturats. A la construcció hi ha sis vacants per cada 100 aturats; a l'educació hi ha gairebé nou vacants per cada 100 aturats; en el comerç la proporció és de cinc per cada 100, i a la indústria manufacturera es registren 4,5 vacants per cada 100 aturats.

Asempleo destaca en el seu informe que els països europeus que tenen els nivells més elevats de penetració de les empreses de treball temporal (ETT) presenten al seu torn les proporcions més altes de vacants per aturat.