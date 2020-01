L'Estat descarta un salari mínim per comunitats: "Es crearien ciutadans de primera i ciutadans de segona"

El nou govern espanyol no és favorable a implantar un salari mínim diferenciat per comunitats autònomes. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ho ha descartat "categòricament" perquè això, en la seva opinió, "trencaria les regles del mercat" i crearia "ciutadans de primera i de segona", segons ha declarat a Telecinco.

Aquesta posició contrasta amb la que havia mostrat l'executiu espanyol durant l'etapa del Partit Popular. El 2018, el govern espanyol va obrir la porta a l'establiment d'un salari mínim diferenciat sempre que sorgís d'un acord entre les patronals i els sindicats.

Les diferents pujades del salari mínim espanyol (l'any passat es va elevar a 900 euros i aquest es tornarà a augmentar fins a 950 euros) han comportat l'aparició d'algunes veus que plantegen que el salari mínim no pot ser el mateix en territoris com Catalunya, on el cost de la vida és entre els més alts d'Espanya, que en uns altres on el cost de la vida és més barat. A Catalunya, per exemple, viure és aproximadament un 10% més car que la mitjana espanyola (i a Madrid un 15% més que la mitjana). En canvi, a Extremadura, les dues Castelles i Astúries el cost de la vida és entre un 10% i un 20% més barat que la mitjana.

La Generalitat de Catalunya ha empès els agents socials catalans a pactar un salari mínim català, més elevat que l'espanyol. En concret, el Govern ha plantejat que es fixi en 1.239 euros.

De tota manera, ni patronals ni sindicats ho veuen favorablement. Els primers creuen que això pot perjudicar la competitivitat de les empreses catalanes. "Una cosa és defensar la pujada del salari mínim a tot Espanya, de manera que les regles del joc són iguals per a tothom, i una altra és posar un salari mínim català", va dir Josep González, president de la patronal Pimec, en una entrevista recent amb l'ARA.

Curiosament, els sindicats tampoc s'hi han mostrat a favor. "Començar a fer diferències té el perill que es difuminin les condicions", va explicar Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya.