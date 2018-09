Falciani elogia la justícia espanyola i defensa que gràcies a ell s'ha investigat el banc HSBC en 28 països

Hervé Falciani està cada vegada més a prop de saber si el seu futur més immediat serà a Suïssa o si pot continuar a Espanya. Aquest dimarts s'ha celebrat la vista prèvia a la decisió de l'Audiència Nacional sobre l'extradició d'aquest informàtic francoitalià que va entregar dades de 120.000 comptes relacionats amb l'evasió fiscal del banc per al qual treballava, l'HSBC de Ginebra. La fiscalia, com ja era conegut, ha rebutjat l'extradició a Suïssa. Però ara la resolució final es pot allargar setmanes. Durant la vista i també a la sortida, l'informàtic ha defensat que la informació que va aportar a les autoritats ha permès investigar el banc HSBC en 20 països: "Els cinc anys que han passat han permès judicialitzar el cas i el que es va començar aquí ha permès la col·laboració de 28 països", ha repetit, i ha donat les gràcies a la justícia espanyola per obrir aquest camí de col·laboració.

Un dels arguments que ha aportat la fiscal, Teresa Sandoval, durant la breu vista és que no procedeix extradir Falciani perquè "no es pot considerar revelació de secrets d'empresa perquè la informació que va treure Falciani del banc mai va ser cedida a particulars sinó a organismes oficials". En la mateixa línia ha anat l'advocat, Juan Barallat, que s'ha mostrat "absolutament d'acord amb la petició del ministeri fiscal en contra de l'extradició" i ha recordat que la revelació de la informació obtinguda per Falciani "ha permès reprimir unes conductes il·lícites".

Falciani tornava a l'Audiència Nacional perquè va ser detingut el 4 d'abril del 2018 a Madrid, quan la petició d'extradició de Suïssa es va creuar amb l'exili d'Anna Gabriel. Aleshores, malgrat que les autoritats espanyoles no havien executat l'extradició, van efectuar la detenció i va quedar en llibertat provisional a l'espera de la decisió de l'Audiència Nacional.

Com s'ha arribat fins aquí?

Entre el 2006 i el 2008, Falciani va accedir a uns 120.000 comptes relacionats amb l'evasió fiscal al banc HSBC de Ginebra i va aportar la informació a la justícia de diversos països europeus i dels Estats Units. Falciani ha fet referència als cinc anys que s'ha allargat el cas en la justícia espanyola perquè la seva petició d'extradició es remunta al 2012, quan Suïssa va sol·licitar-la per jutjar-lo per espionatge econòmic i altres delictes. Aleshores l'executiu estava en mans del Partit Popular de Rajoy i es va engegar el procediment, però el maig del 2013 l'Audiència Nacional ja la va denegar. Per això, un dels altres motius que ha esgrimit aquest dimarts la fiscal Sandoval és que la causa ja estava jutjada. Falciani va ser jutjat a Suïssa però en absència el 2015 i va ser condemnat a cinc anys de presó per "espionatge".

Però Espanya el va convertir en testimoni protegit el 2013. Les dades que havia aportat a la Fiscalia d'Anticorrupció van permetre recaptar uns 260 milions d'euros a les arques públiques espanyoles després d'haver dut a terme una "regularització espontània". Dels 260 milions, 211 corresponien a la regularització de 2.000 milions de la família del banquer Emilio Botín.