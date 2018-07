Foment inicia els tràmits per aixecar les barreres a les autopistes on s'acaba la concessió

El ministeri de Foment ha fet un pas més per eliminar els peatges a les autopistes on la concessió s'acaba entre aquest any i el que ve. El govern espanyol ha explicat que està informant per carta les comunitats afectades.

A la missiva els informa sobre quines són les actuacions necessàries per garantir que la prestació del servei viari es duu a terme en "condicions òptimes" per als usuaris, un cop s'elimini el peatge.

Entre les autopistes que vencen el 2018 i el 2019 hi ha l'AP-7 entre Tarragona i Alacant. La concessió d'aquest tram s'acaba el 31 de desembre de l'any que ve. També s'inclouen en aquest primer grup l'AP-1 Burgos-Armiñón, el període concessional de la qual s'acaba el 30 de novembre, i l'AP-4 entre Sevilla i Cadis, que també venç a finals de l'any que ve.

Per això, el secretari d'estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, ha remès cartes als responsables dels governs de Catalunya, el País Valencià, Andalusia i Castella i Lleó, i també a la Diputació Foral d'Àlaba. L'objectiu és impulsar la creació de grups de treball que els permetin canalitzar les peticions i necessitats que es transmetin des del territori.

Aquestes actuacions s'inicien després que la setmana passada el ministre de Foment, José Luis Ábalos, anunciés l'aixecament de barreres durant la seva compareixença davant la comissió de foment del Congrés de Diputats. Ábalos manté que aquesta legislatura l'executiu espanyol alliberarà els peatges de les autopistes on la concessió venci entre aquest any i el 2019.