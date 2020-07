La Generalitat entra al capital de NEOS Surgery, que capta 5 M€

NEOS Surgery, empresa dedicada al sector de la innovació quirúrgica, acaba de tancar un acord a tres bandes pel qual capta 5 milions d’euros i incorpora Avançsa (societat de la Generalitat) i a l’empresa xinesa Jiadel Medical al seu capital. La primera, que depèn del departament d’Empresa i que té com a objectiu impulsar companyies del territori, hi ha invertit 1 milió després de gairebé dos anys de negociacions. La companyia asiàtica n’ha posat uns altres tres, a part de tancar un acord comercial. El darrer milió prové d’un préstec bancari.

Els diners, en conjunt, aniran sobretot dirigits a impulsar els assajos clínics del producte en què treballa actualment l’empresa: un dispositiu que fa de barrera perquè el disc lumbar no es torni a herniar després de la pertinent cirurgia per tractar l’hèrnia discal.

“Quan una persona té una hèrnia discal, el que té és un disc entre dues vertebres que destrueix el material que fa d’amortitzador: per tractar el problema, li faran un forat en aquest disc, però després no hi ha res per suturar-lo”, explica Lluís Chico, conseller delegat de la companyia. En altres paraules, les probabilitats que aquest disc es torni a herniar i que el pacient s’hagi de tornar a sotmetre al procediment són elevades.

Només hi ha una altra empresa al món que estigui treballant en el mateix sentit i està als Estats Units. I el fet d’anar una mica per darrera està fent a NEOS Surgery, segons Chico, guanyar cert avantatge: “Resolem el que ells no resolen”.

Un milió i mig de facturació

L’empresa que gestiona el també vicepresident del clúster d’empreses biomèdiques CataloniaBio & HealthTech, ja té al mercat dues propostes similars a la de l’hèrnia discal però portades al terreny de la neurocirugia. Són dos dispositius per tancar les fissures del crani necessàries per operar el cervell i fer-ho sense necessitat d’instrumentals. En paral·lel estan treballant en el llançament el 2021 d’un tancament quirúrgic per a operacions cardíaques.

“Som una companyia petita, tenim uns 20 treballadors i encara no hem recuperat la inversió inicial”, admet Chico. Això si, venen a 12 països d’Europa, als EUA, a l’Amèrica Llatina i a Àsia i el 2019 van facturar 1,5 milions.