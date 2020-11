La Generalitat destinarà 100 milions a apujar el sou dels funcionaris

La Generalitat ha decidit apujar els sous dels treballadors públics un 0,9% el 2021, segons han confirmat a l’ARA fonts del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Amb aquest moviment, el Govern calcarà l’increment que el govern espanyol va anunciar que aplicaria als seus funcionaris, tot i les greus dificultats que tenen les administracions actualment per ajudar els sectors més perjudicats per la crisi del covid-19. La millora retributiva costarà uns 100 milions d’euros a la Generalitat.

L’executiu català no té plena autonomia per decidir la retribució dels treballadors públics, ja que en part està obligat a replicar la pujada que faci el govern central. En concret, la llei estableix que la Generalitat ha d’aplicar als funcionaris l’increment del 0,9% anunciat per l’Estat -això sí, només al sou base-, però sí que té potestat per decidir què es fa amb la resta del salari, i la seva decisió ha sigut la d’apujar-lo també un 0,9%.

El sou base (el que s’ha d’incrementar un 0,9% obligatòriament) suposa menys de la meitat del sou dels funcionaris, tot i que la proporció varia en funció del tipus de treballador públic de què parlem, tal com es detalla més endavant.

El Govern també haurà de pagar 325 M€ pel retorn de la paga extra del 2014

L’increment de sou arribarà al mateix temps que la Generalitat es troba amb serioses carències per ajudar col·lectius com els restauradors o els autònoms. El Govern ha concedit ajuts valorats en 40 milions als primers i en 20 milions als segons, unes xifres que tots dos grups han qualificat d’insuficients. En el cas dels autònoms, per exemple, només hi havia ajuts per a 10.000 titulars, tot i que es van arribar a registrar 400.000 intents de sol·licitud d'aquesta subvenció. A la primera onada de la pandèmia un altre dels sectors més penalitzats per la crisi, el comerç, va rebre ajuts valorats en 9 milions d’euros.

A més, la pujada salarial coincidirà amb un moment en què la inflació està molt per sota del 0,9%. De fet, el més probable ara per ara és que l’IPC acabi l’any en negatiu. Els preus han baixat de mitjana un 0,25% en el que portem d’any tant a Catalunya com a tot Espanya.

L’increment salarial també repercutirà en tots els salaris del sector privat que depenen del sector públic en forma de concerts escolars o sanitaris, per exemple. L’executiu català, a més, també haurà de pagar 325 milions addicionals als treballadors del sector públic pel 55% de la paga extra del 2014 que no es va abonar en el seu dia. Fa dos anys, els representants dels treballadors i la Generalitat van pactar satisfer aquesta quantitat entre el 2021 i el 2022.

La millora de sou per al 2021 s’aprovarà formalment en una reunió del consell executiu un cop s’hagin aprovat els pressupostos de l’Estat, segons el departament d’Administracions Públiques.

Quant representa el sou base?

El sou base és menys de la meitat del que cobren els funcionaris de la Generalitat

El sou base és el que la Generalitat estava obligat a apujar en un 0,9%, tal com ha fet l’Estat per als seus funcionaris. Però quant representa aquest sou base sobre el total del que cobren els treballadors públics?

Segons les dades recollides per aquest diari, tenint en compte les 69 categories de funcionaris de l’administració, el sou base representa de mitjana el 40% del total de la retribució, i la resta del salari són complements (principalment, complement per destinació i complement específic).

Si es mira la situació dels funcionaris amb dedicació especial, el sou base representa el 35% del total. Aquesta xifra baixa molt més en el cas dels mossos d’esquadra i els bombers, per als quals el sou base no arriba ni a una quarta part del salari. Els que tenen una proporció més baixa de complements són els mestres i els professionals del sector sanitari, per als quals el sou base suposa una mica menys de la meitat del que ingressen.