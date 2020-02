La Generalitat no tindrà un control horari dels funcionaris que teletreballin

Els 2.600 funcionaris que es traslladaran a treballar al nou districte administratiu de la Zona Franca seran els primers de la Generalitat que podran fer tres dies de teletreball a la setmana. La mesura la va aprovar el Govern al consell executiu de dimarts i aquest dijous es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, la iniciativa no anirà acompanyada de cap sistema remot de control horari del funcionari que opti per treballar des de casa per part de la Generalitat. “Estem treballant amb un mètode de control que s’activi quan l’empleat es connecti a l’ordinador portàtil”, diu un portaveu del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. El sistema, admeten els mateixos portaveus, serà realitat a mitjà termini. “El teletreball parteix, doncs, d’una relació de confiança”, insisteixen des del departament.

A diferència de la llei que, des de l’any passat, obliga totes les empreses privades a tenir un control horari dels seus treballadors, el sector públic no hi està obligat. Tot i això, actualment l’hora d’entrada de la majoria dels funcionaris s’enregistra quan accedeixen al lloc de treball amb l’acreditació que tenen.

El funcionari és qui pactarà amb el cap quins dies farà teletreball i farà dues formacions: una d’informàtica i l’altra de ciberseguretat i protecció de dades.

A banda del teletreball, els 2.600 empleats públics també tindran autobusos llançadora que sortiran des de la Sagrera, plaça Catalunya i Sants (amb parada a plaça Espanya) fins a la Zona Franca, i als quals podran accedir ensenyant la targeta de treballador de la Generalitat.

El Govern ja ha anunciat que està treballant amb un decret llei, que es preveu que s’aprovi abans que s’acabi la legislatura, per ampliar aquest teletreball a la resta de la plantilla. Ara bé, dels 200.000 funcionaris que té la Generalitat, els que treballen a atenció al ciutadà, mossos, bombers o metges, entre d’altres, quedaran exclosos d’aquesta opció.

La mesura en part s’ha pres, expliquen els sindicats i admeten fonts del departament, per les reticències dels funcionaris al canvi de lloc, que segons un estudi de la mateixa Generalitat obligarà la majoria dels afectats a destinar més temps per arribar al lloc de treball.

Justícia, el primer trasllat

El primer grup que anirà al districte administratiu serà el departament de Justícia. Hi aniran esglaonadament fins al mes de juny. Els primers faran el trasllat el 28 de febrer i es preveu que ja comencin a treballar-hi el 2 de març.

Amb les noves instal·lacions, la Generalitat vol canviar la manera de treballar no només implantant el teletreball, sinó també el coworking: no hi haurà llocs específics assignats a cada empleat, que disposarà del seu propi portàtil amb el qual es faran les trucades. Els pocs despatxos que hi haurà seran bàsicament per fer reunions i el funcionari treballarà per objectius. L’objectiu del conseller de Polítiques Digitals és donar exemple perquè aquesta fórmula s’estengui a les empreses privades.