El xoc entre Gortázar i els sindicats monopolitza la junta de CaixaBank

A les tradicionalment plàcides juntes d’accionistes de CaixaBank no s’hi havien vist mai manifestants ni taüts de paper, ni s’hi havien sentit botzines ni sirenes, ni, en definitiva, s’hi coneixia la posada en escena de les reivindicacions sindicals. Tot plegat es va poder veure en la segona reunió d’accionistes que organitza l’entitat catalana des que es va endur la seu social a València.

El cert és que la relació entre el banc i la seva plantilla està força deteriorada, especialment si es té en compte que sempre s’ha considerat una de les empreses on la pau social és més acusada. Ahir els sindicats van disparar amb bala contra el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, i van demanar-ne la dimissió.

Els sindicats protestaven per l’ERO presentat pel banc que afecta 2.157 llocs de treball en un moment de beneficis històrics de l’entitat. També qüestionen la negativa del banc a retirar l’amenaça que pugui haver-hi acomiadaments forçosos si abans no hi ha un acord sobre la mobilitat geogràfica dels empleats.

Comissions Obreres va ser el sindicat més visible en la protesta, tot i que en les últimes setmanes s’ha tancat un acord històric entre set sindicats diferents per unir-se en una sola plataforma contra aquest ERO: la Unió Sindical CaixaBank (USC). Així, la junta, que va arrencar passades les 11.00 hores, es va desenvolupar amb una insòlita remor de fons de botzines i càntics.

En el torn de paraula, els sindicats van centrar en el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, les seves crítiques. El sindicat majoritari, CCOO, va recordar que el primer executiu cobra 200 vegades més que un treballador en pràctiques i 40 vegades més que el sou mitjà. Ruth Bolaños, en representació del sindicat, va ser clara: “Estem dolguts, decebuts i indignats”.

En la mateixa línia, la USC, per boca de Francesc Sabater, va lamentar que després de “dos anys de resultats sense precedents” arribi “un expedient de regulació també sense precedents”. Sabater es va adreçar directament a Gortázar per explicar-li que “massa treballadors” volen que no assoleixi “massa antiguitat”. “Els pilars de l’entitat eren la pau social i la mútua confiança entre direcció i treballadors; vostè ha trencat aquesta pau social”, li va dir. “O rectifica o hauria de marxar”, va rematar.

Una retribució “moderada”

El president del banc, Jordi Gual, va sortir a defensar l’ERO i el paper de Gortázar. “És veritat que la xifra de benefici el 2018 s’ha situat prop dels 2.000 milions, però això no ens garanteix el futur”, va dir. A més, va afirmar que “les remuneracions del conseller delegat, així com els bonus de l’alta direcció, són adequades i moderades si tenim en compte la magnitud d’aquest banc i en comparació amb les d’altres bancs de l’Íbex-35”.

D’altra banda, la junta d’accionistes va servir per aprovar per majories rotundes tots els punts del dia, inclosa la continuïtat de Gortázar. Dintre de l’altíssim consens, un dels que van tenir menys acceptació (97%) va ser el canvi en la política de remuneració dels consellers.