L'atur a Catalunya va caure en 6.720 persones al març

L'atur registrat va caure a Catalunya en 6.720 persones al març, fins a situar-se en un total de 411.461 aturats, segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Així doncs, aquesta davallada significa una reducció de l'1,61% respecte al febrer.

Aquest resultat s'explica sobretot per l'empenta del sector serveis, on el nombre de desocupats es va retallar en 6.180 persones. Cal tenir en compte que el març acostuma a ser un mes positiu per al mercat laboral gràcies a les contractacions de Setmana Santa i l'inici de la temporada turística.

El mes passat Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on més es va reduir el nombre de desocupats, només per darrere del País Valencià. De fet, l'atur només va augmentar a Ceuta i Castella-la Manxa.

Per províncies, Barcelona té 300.790 aturats, 1.296 menys que al febrer i 24.937 menys que fa un any. En el cas de Girona, hi ha 38.820 aturats registrats, 2.581 menys, i Tarragona és la demarcació on més va caure l'atur, amb 2.587 persones menys i un total de 49.606 desocupats. Finalment, a Lleida aquesta xifra es va reduir en 256 persones i hi ha 22.245 aturats.

Mínims des del 2009

Al conjunt de l'Estat, el nombre de persones a l'atur ha disminuït en 47.697 persones en relació amb el mes anterior, cosa que situa la xifra total de desocupats inscrits en 3.422.551. Així doncs, el total de persones a l'atur es va reduir en un 1,37% i és el total més baix dels últims 9 anys. Amb aquesta nova davallada també suma sis mesos consecutius de descensos.

D'altra banda, la mitjana d'afiliats a la Seguretat Social va registrar un increment de 138.573 persones respecte al mes anterior, fet que suposa un 0,75% més, fins a assolir els 18.502.088 ocupats, una xifra que no s'havia aconseguit des del desembre del 2008.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha celebrat aquesta fita a través del seu compte de Twitter. "Superem els 18,5 milions d'afiliats a la Seguretat Social i la contractació indefinida continua augmentat amb força. Bones dades. Seguim afavorint la creació d'ocupació", ha piulat.

Superamos los 18,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y la contratación indefinida sigue aumentando con fuerza. Buenos datos. Sigamos favoreciendo la creación de empleo. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 d’abril de 2018

Tot i l'optimisme del govern espanyol, la UGT ha denunciat en un comunicat que malgrat el descens de l'atur l'augment de l'ocupació "torna a ser temporal" i vinculat "a l'estacionalitat de les activitats econòmiques" com el turisme. Per al sindicat, el mercat laboral encara és "precari" perquè només l'11,7% dels contractes registrats són indefinits.