Menys vols per la vaga de Ryanair

La vaga del personal de terra del Prat ha quedat desconvocada, però es mantenen les protestes de les tripulacions de cabina de Ryanair, que han convocat aturades avui i demà, després que ahir una reunió de vuit hores entre l'empresa i els sindicats acabés sense acord.

El responsable de vol del sindicat USO, Ernesto Iglesias, va lamentar "l'actitud immobilista" de la companyia i va expressar la seva "desil·lusió" perquè, segons ha afegit, esperaven que l'empresa "recapacités en algun moment". D'altra banda, els sindicats van denunciar la pressió de la companyia cap als treballadors amb l'enviament de correus electrònics en què els emplacen a acudir a la feina advertint-los de "sancions disciplinàries" tot i no estar inclosos als serveis mínims. Iglesias també va demanar disculpes als viatgers que hagin d'agafar un vol de la companyia i es puguin veure afectats per la protesta.

"Penoses condicions laborals"

Els tripulants de cabina de Ryanair protesten contra les "penoses condicions laborals: un 75% de la plantilla està contractada a través d'empreses de treball temporal, subjecta a la legislació irlandesa, sense salari base i cobrant únicament per les hores de vol, cosa que provoca una tremenda inseguretat i inestabilitat laboral". Per la seva banda, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, va criticar amb duresa la convocatòria d'aturada, fins al punt d'amenaçar de retallar vols i llocs de treball en països on es convoquen "vagues innecessàries".

600 vols cancel·lats

Les aturades afecten els tres aeròdroms catalans en què opera la companyia irlandesa: el Prat, Girona i, en menor mesura, Reus. La companyia ha reubicat en vols alternatius o ha reemborsat tots els passatgers afectats per les cancel·lacions amb motiu de les dues jornades de vaga convocades pels tripulants de cabina de l'aerolínia a Espanya, Portugal i Bèlgica. En total són 100.000 passatgers dels 600 vols que la companyia ha cancel·lat a Europa entre dimecres 25 i dijous 26 de juliol. En un comunicat d'aquest dimarts, l’operadora irlandesa ha apuntat que ja no espera més cancel·lacions durant la jornada d’avui, quan ha d’operar més de 2.400 vols a Europa i transportarà més de 450.000 clients.

També continuarà el degoteig d’aturades dels controladors a Marsella, fet que ha convertit els retards i les cancel·lacions en la tònica habitual de l’aeroport barceloní les últimes setmanes.