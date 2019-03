Mercadona expandeix la línia de menjar preparat a Catalunya

Mercadona fa el salt a la venda de menjar preparat a Catalunya. La cadena valenciana de supermercats obre aquest dilluns a Cornellà del Llobregat el seu primer punt de venda de la secció A Punt per Menjar fora del País Valencià, segons ha pogut confirmar el diari ARA.

De moment, el projecte A Punt per Menjar encara està en fase de “laboratori”, és a dir, de prova abans que l’empresa presidida per Juan Roig decideixi si l’implementa a tota la seva xarxa d’establiments a Espanya.

En el cas de l’expansió a Catalunya, l’establiment triat és el que està ubicat a la plaça de Catalunya de Cornellà. La nova secció obligarà a sumar vuit empleats nous a la plantilla de 50 treballadors de l’establiment. La inversió per construir el nou punt de venda dintre del local va ser d’uns 400.000 euros.

La nova secció oferirà 35 plats cuinats i precuinats diferents, tot i que poden arribar a ser més perquè alguns són personalitzables, com per exemple les amanides o la pasta. L’empresa ha optat per servir els plats en envasos reciclables de cartró, paper o canya de sucre.

Mercadona va començar a desenvolupar la venda de menjar preparat el 2017, després de detectar un interès per aquesta línia de productes entre la clientela. Aquell any, la cadena va crear un centre de coinnovació a Burjassot, a pocs quilòmetres de València, per estudiar com havia de desenvolupar els productes per a la nova divisió, amb sessions de treball amb un total de 800 clients, fins a elaborar l’assortiment actual. Posteriorment, el va ampliar a mode de prova en supermercats en diverses poblacions valencianes i ara expandeix la secció a Catalunya.

El grup està en plena renovació de la xarxa d’establiments per implementar el seu model de “botiga eficient”. A més, durant el 2018, la companyia valenciana ha mantingut el gir en el seu model de venda per incloure-hi més productes frescos -una tendència que també es produeix en la resta de supermercats- a més d’altres serveis com ara talladores de pa o espremedores de suc de taronja.

‘Boom’ en el segment

L’entrada de Mercadona en la venda de menjar preparat arriba en un moment d’elevada competència en aquesta franja de mercat. A més d’altres cadenes de distribució que també tenen serveis de menjar cuinat, com per exemple Carrefour, Caprabo o Sorli, el mercat va més enllà i el menjar cuinat també prolifera entre les companyies de repartiment a domicili -com ara Glovo o Deliveroo- i forma part de l’expansió a Espanya de les cadenes de menjar ràpid.

Segons un informe de la consultora Nielsen, el 2017 el consum de menjar precuinat va créixer un 9,8% a Espanya, on una de cada quatre famílies va consumir aquests tipus de productes. L’estudi conclou que el creixement es deu a l’increment de la venda de productes naturals i considerats saludables -amanides o aliments com el tofu- més que no pas a la de productes més tradicionals, com entrepans o pizzes. De mitjana, els espanyols es van gastar uns 185 euros anuals per llar en aliments precuinats.

El 2017, Mercadona tenia 259 botigues a Catalunya, a més dels centres logístics d’Abrera (Baix Llobregat) i Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). La plantilla catalana de la companyia era de 12.895 empleats, dels més de 84.000 que la cadena té a Espanya i a Portugal, on busca expandir el negoci en els pròxims anys. El grup va facturar 22.915 milions d’euros i va obtenir un benefici net de 322 milions, i va cloure el 2017 amb més de 1.600 establiments. L’empresa presentarà els resultats del 2018 aquest mes de març.