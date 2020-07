Mor Rafael Español, l'empresari que va esquivar la presó tot i tenir tres condemnes

Rafael Español Navarro, directiu conegut especialment pel seu pas per La Seda de Barcelona, va morir ahir dimarts, 30 de juny, als 74 anys víctima d'un càncer. Español ha passat els últims anys de la seva vida pendent de saber si entrava a presó, ja que pesaven sobre ell tres condemnes. L'última d'elles, de fa dos anys, ja l'obligava a ingressar a un centre penitenciari. Tot i així, Español va demanar un indult al govern central i el jutge va admetre que el directiu evités la presó a l'espera de saber si l'executiu li concedia el perdó. Al final no ha estat necessari.

Español va ser un home molt proper a la Convergència i Unió de Jordi Pujol. De fet, arran del pacte del Majestic entre CiU i PP, l’any 1996, Pujol va aconseguir situar Español al consell d’administració d’Endesa, càrrec que va ocupar fins el 2005.

Però l'empresa amb la qual es va fer famós Español va ser La Seda de Barcelona, una companyia històrica que va desaparèixer sota el seu mandat.

Les tres condemnes que pesaven contra Español eren fonamentalment pel mateix motiu: per haver-se quedat diners de La Seda. La primera era per haver malversat 12,2 milions d'euros i va acabar comportant una pena d'1 any i 11 mesos de presó. La segona va ser per delictes continuats d’apropiació indeguda i falsedat documental, i va rebre una condemna de 2 anys i mig. Finalment, la tercera, del març del 2018, es va deure al desviament de 18 milions d'euros, que van protagonitzar Español i altres directius. La condemna va ser de 2 anys i 4 mesos.

En tots tres casos, els advocats del directiu desaparegut van tenir l'habilitat de pactar amb la fiscalia per rebaixar en gran part les penes de presó que demanaven inicialment. A més, en dues de les tres sentències, Español va beneficiar-se de les "dilacions indegudes" (és a dir, dels retards) del procés judicial i del fet que va tornar part dels diners que s'havia endut.

Español estava casat i tenia set fills.