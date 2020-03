Nissan anuncia un ERTO per a 3.500 treballadors, la majoria a Catalunya

Nissan ha convocat aquest dijous els representants sindicals per informar de la presentació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), segons van informar fonts coneixedores de la negociació. Aquest expedient podria afectar uns 3.500 empleats de la companyia a Espanya, la majoria de Catalunya, segons les mateixes fonts. L’empresa nipona va parar la fabricació a la planta de la Zona Franca divendres passat, i fins ara ha utilitzat les mesures de flexibilitat interna per als treballadors.

La companyia té 4.200 empleats a l’Estat, dels quals un 3.200 són a Catalunya i la resta a les plantes d’Àvila i Cantàbria. El gruix dels empleats de Nissan són a la planta de la Zona Franca, amb 2.611 en plantilla. L’ERTO de Nissan arriba després que l’altre gran fabricant de cotxes de Catalunya, Seat, anunciés dilluns un expedient per a tota la plantilla (14.800 treballadors).

Acomiadaments a Renault

Amb totes les plantes de l’automoció aturades a Espanya, hi ha un degoteig d’expedients. Ahir s’hi va sumar el de Renault. La companyia del rombe va confirmar l’ERTO per als seus 11.000 empleats a Espanya i va anunciar que complementarà la prestació fins al 85% del sou. L’aturada de les fàbriques afecta en cadena tot el sector d’indústria auxiliar i de components de l’automoció. Fonts sindicals van explicar ahir que, un cop els fabricants han iniciat els ERTO, hi haurà una allau en la indústria auxiliar. El president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, alerta que només per cada treballador de Seat es generen tres o quatre llocs de treball d’empreses proveïdores.