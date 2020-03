Seat i Nissan aturen la producció pel coronavirus

Segons ha pogut confirmar l'ARA, la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona ha hagut d'aturar la seva producció a les 14 hores degut a la manca de subministrament d'un proveïdor de la comarca de l'Anoia, on hi ha una zona de confinament per l'epidèmia del coronavirus, mentre que Seat pararà la producció a la seva planta de Martorell a partir de dilluns al matí, segons han informat fonts sindicals. Fins aquest divendres la producció a Seat s'ha mantingut, igual que a Nissan, que ha parat després del torn del matí.

L'aturada de la producció a Seat afectarà a les tres línies de muntatge de la planta, on es fan els models Ibiza, Arona, León i Audi A1. L'empresa ha notificat la tarda d'aquest divendres als empleats que es pararà la producció el dilluns, i ha convocat per aquest dia als representants del comitè intercentres.

En el cas de Nissan, fins aquest divendres la planta de l'empresa nipona havia estat funcionant amb normalitat, malgrat que la seva producció és molt baixa pels problemes que travessa la companyia.

De fet, els sindicats de Nissan temen que la direcció plantegi un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). De moment, la companyia s'ha limitat a sondejar els sindicats i no ha pres encara cap decisió en ferm sobre el possible ERTO, segons han assegurat fonts de l'automobilística.

Els sindicats es mostren reticents a acceptar un expedient temporal a hores d'ara perquè creuen que l'automobilística està aprofitant el context de crisi sanitària per buscar una solució als problemes de fons de la manca de producció a la planta de la Zona Franca, ha informat Efe.

La fàbrica, en què treballen unes 2.500 persones, treballa al 20% de la seva capacitat a causa de la falta de càrrega de treball, i està pendent de noves adjudicacions de models per part de la direcció al Japó.

Chacón anuncia una "zona blanca" a Igualada

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha anunciat aquest divendres que el Govern treballa per establir una "zona blanca" a l'àrea d'Igualada (Anoia), confinada pel coronavirus, per permetre que en determinats casos puguin entrar i sortir mercaderies necessàries en algunes fàbriques.

Aquesta mesura s'aplicaria a "sectors molt especials", com ara "la fabricació de components que afecta la cadena de valor d'altres empreses", com les d'automoció, segons ha explicat la consellera Chacón, en una roda de premsa a Igualada, on està confinada voluntàriament per motius familiars.

Àngels Chacón ha apuntat que el seu departament treballa juntament amb els de Salut i Interior per evitar situacions de desproveïment com la que viu Nissan.

A Nissan la baixa producció va motivar que la setmana passada la plantilla es quedés a casa en aplicació de les mesures de flexibilitat que recull el conveni col·lectiu. Durant l'últim mes els treballadors de Nissan s'han manifestat per Barcelona en diverses ocasions per reclamar solucions que donin viabilitat a la planta, després que l'empresa va anunciar que deixaria de fabricar el seu model de pickup per a Mercedes, cosa que encara farà disminuir més la càrrega de feina de la planta.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va dir a començaments de març que confia que el pla de competitivitat presentat a Nissan i elaborat en coordinació amb el govern espanyol serveixi per mantenir les plantes que la multinacional té a Barcelona i per aconseguir nous models. Ho va dir al costat del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, després de reunir-se amb el comitè d'empresa.