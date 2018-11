L'OCDE rebaixa les seves previsions de creixement per a Espanya

L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha rebaixat aquest dimecres les seves previsions de creixement per a Espanya de cara a aquest 2018 i l'any vinent. Concretament, l'OCDE pronostica que l'economia espanyola creixerà un 2,6% aquest exercici (en comptes del 2,8% que havia plantejat el passat mes de maig) i que el 2019 ho farà en un 2,2% (dues dècimes menys respecte a les previsions inicials).

Segons l'organisme amb seu a París, el creixement econòmic seguirà moderant-se a Espanya el 2020, amb un PIB que avançarà a l'1,9%. Malgrat tot, l'OCDE ha volgut destacar que l'economia espanyola seguirà "forta" gràcies a la seva demanda interna. Els baixos tipus d'interès i l'aprovació de noves mesures pressupostàries (com per exemple l'augment del salari mínim), seran alguns dels elements que contribuiran a impulsar el consum, assenyala l'OCDE.

La resta de previsions, de fet, deixen Espanya com un dels grans motors dins la zona euro. L'organització internacional augura que l'economia a la zona de moneda única creixerà un 1,9% aquest any, un 1,8% el següent i un 1,6% el 2020.

Avís sobre l'alt grau de temporalitat

L'OCDE, també anomenada "el club dels països rics", calcula que Espanya també rebaixarà la seva taxa d'atur al 12,5% de cara al 2020. Actualment, el nombre d'aturats al país se situa en el 15,3%. No obstant això, l'organització adverteix que el mercat laboral a Espanya encara es caracteritza per un alt grau de temporalitat i per un fort atur juvenil.

Els autors de l'informe publicat aquest dimecres opinen que "la clau" per solucionar el problema és la lluita contra els contractes temporals per reduir la dualitat del mercat laboral. A més, proposen altres mesures com ara augmentar el nombre de places per a docents d'educació infantil per promoure l'accés de les dones al mercat de treball o millorar la formació professional.

El creixement a nivell global toca sostre

Més enllà de les recomanacions a Espanya, l'OCDE també ha advertit que el creixement de l'economia mundial iniciarà una desacceleració a partir de l'any vinent. Les previsions d'aquest 2018 es mantenen (el PIB creixerà un 3,7%), però l'avançament es reduirà dues dècimes tant el 2019 com el 2020 (del 3,7% inicial al 3,5% platejat recentment).

Les principals causes de la frenada, tal com ha indicat l'OCDE, responen al creixement de les tensions comercials, l'enduriment de les condicions financeres i la pujada del preu del petroli.