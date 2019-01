El Prat, també pendent del Brexit

L’atzucac del Brexit ha obert una gran incògnita a l’aeroport del Prat. Només cal passejar-se per la terminal T1 per adonar-se de la importància que l’aerolínia de baix cost Vueling té per a la instal·lació catalana. Per això, si l’aerolínia té algun problema, el col·lapse s’estén per tot l’aeroport. Cal afegir-hi que Vueling ja fa temps que no és una empresa catalana. Forma part de la família britànica d’IAG -juntament amb Iberia, Aer Lingus i Level- i, per tant, no té garantit el seu futur a Europa si Brussel·les i Londres no aconsegueixen pactar un Brexit ordenat, perquè la majoria del seu capital està en mans d’un estat que deixarà de ser europeu. En total, el 41% dels passatgers que el Prat va registrar durant el 2018 van ser de Vueling, Iberia i Level.

És per això que dijous la secretària general de Transport del ministeri de Foment, María José Rallo, va reunir-se amb el director general de mobilitat i transport de la Comissió Europea, Henrik Hololei. Tant l’executiu comunitari com el ministeri de José Luis Ábalos van confirmar aquesta trobada, però no van voler donar més detalls del progrés de les converses.

Des del ministeri asseguren que es tracta de les “converses habituals” que s’estableixen amb els representants competents de la Comissió Europea, però admeten que “atesa la importància del Brexit” aquest va ser un dels punts de la reunió: cal trobar la manera que Espanya estigui en “les millors condicions possibles per afrontar el procés”.

Perfil baix

El ministeri de Foment no ho va mencionar, però fonts comunitàries van explicar que en les converses també s’hi afegeix l’organisme Eurocontrol, que és precisament l’encarregat de garantir la seguretat en l’espai aeri europeu. Oficialment, govern espanyol i Comissió van intentar mantenir un perfil baix i no cridar l’atenció amb una trobada que van intentar emmarcar dins l’agenda habitual. Però fonts comunitàries reconeixien aquesta setmana que Espanya té un problema particular amb el grup IAG i que s’està treballant per trobar la solució. En el pitjor dels casos, Iberia, Vueling i Level es podrien trobar sense llicència per volar dins d’Europa. Per exemple, Vueling no podria volar de Barcelona a Madrid, tot i que sí que podria fer-ho a Londres o a una altra destinació de fora de la Unió.

La comissària de Transport, Violeta Bulc, va enviar una carta fa dues setmanes als estats membres demanant la informació necessària sobre les companyies que podrien tenir problemes amb el Brexit. Dimecres, les mateixes fonts comunitàries explicaven que a part del cas d’Iberia (i també d’Aer Lingus) no hi ha cap altre cas similar. Altres empreses que es podrien trobar amb problemes, com Ryanair, ja han avançat que en cas de Brexit sense acord anul·laran la capacitat de vot dels membres del consell que no siguin comunitaris.

Ara, com va confirmar dijous la Comissió, els estats membres tenen fins a principis de febrer per respondre. Són les autoritats nacionals les que entreguen les llicències de vol i, per tant, serà l’autoritat espanyola competent la que decideixi si Iberia, Vueling i Aer Lingus es poden considerar europees o no.

Aerolínies amb ADN britànic

Encara que Vueling és l’aerolínia líder del Prat, la companyia està controlada en un 53% per la societat Veloz Holdco, alhora propietat en un 100% d’IAG, segons les últimes informacions publicades pel hòlding britànic. Això implica que avui dia no compleix la condició de tenir més del 50% del seu capital en mans d’un accionista comunitari. En el cas d’Iberia, és propietat econòmica al 100% d’IAG, però els drets de vot es reparteixen amb Garanair, una societat controlada actualment pels magatzems El Corte Inglés. De fet, com va avançar El País,aquest era un dels arguments de l’aerolínia per reivindicar la seva nacionalitat espanyola. “Seria impensable que deixin de volar, però depèn d’una negociació més àmplia i ens podríem trobar amb un parell de dies de caos”, diu la professora d’Eada i experta en aerolínies Athina Sismanidou. Fonts d’IAG demanen calma i asseguren que els vols operaran “de manera normal”.

Si l’autoritat espanyola atorga la llicència, però, després la Comissió Europea ha de revisar que es compleixin els requisits i, si no ho veu clar, fins i tot podria suspendre els permisos. El cas podria arribar al Tribunal de Justícia de la UE, a Luxemburg, si no s’arriba a un acord. La voluntat de Brussel·les és intentar trobar la manera perquè les aerolínies del grup IAG puguin justificar la seva identitat europea, però el temps s’acaba. Si el Brexit dur es precipita, el 29 de març, Vueling -i, per tant, bona part dels vols del Prat- poden estar en risc. L’únic que preveu el pla de contingència en aquest cas és que durant un any es pugui continuar volant entre el Regne Unit i Europa sense escales.

LES CLAUS

1. Quin impacte tindrà el Brexit en el sector aeri?

Aquesta resposta encara caldrà veure-la, i podria variar en funció de si el Regne Unit i la Unió Europea aconsegueixen pactar una sortida ordenada. En el cas d’un Brexit dur, les aerolínies que operin vols interiors dins l’espai comunitari hauran de demostrar que més de la meitat del seu capital està en mans d’accionistes europeus. Aquest supòsit ha encès l’alarma sobretot en relació amb IAG, un grup britànic però que controla aerolínies amb molt de pes a l’aeroport del Prat com Vueling, Iberia i Level.

2. Quina és la composició accionarial de Vueling i Iberia?

Actualment el 53% del capital de Vueling pertany a Veloz Holdco, una societat propietat al 100% del grup britànic. Un altre 45% encara està en mans d’Iberia. En el cas de l’aerolínia espanyola, és propietat al 100% d’IAG, tot i que el 50% dels drets de vot són d’una societat controlada per El Corte Inglés.

3. Què està fent el govern espanyol?

El ministeri de Foment s’ha estat reunint amb les autoritats europees per resoldre aquest tema i haurà de demostrar a principis de febrer que les filials d’IAG reuneixen els requisits per operar.