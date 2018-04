Seat diu que no marxarà de Catalunya en cas d'independència

El president de Seat, Luca de Meo, ha assegurat que l'automobilística, amb seu a Martorell, no té previst marxar de Catalunya encara que el territori mantingui l'objectiu de la independència. De Meo ho ha dit en resposta a una pregunta del comunicador Luis del Olmo, que ha posat sobre la taula aquesta qüestió després de la conferencia de De Meo al cercle financer de la Societat Econòmica Barcelonina a d'Amics del País, en un acte encapçalat pel president de la Fundació bancària La Caixa i Criteria Caixa, Isidre Fainé, a l'auditori barceloní de l'entitat.

La resposta de De Meo ha arrancat els aplaudiments entre els assistents del món econòmic a la ponència, entre els quals també hi havia el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls o el president de la patronal catalana de les grans empreses, Joaquim Gay de Montellà.

"Hem decidit quedar-nos-hi i mantenir-nos al nostre nivell, és a dir, sense pensar, o dir, o entrar en què ha de fer el Catalunya, això no és cosa nostra", ha respost De Meo a Luis del Olmo. "El meu deure és protegir l'empresa, els treballadors i si es pot contractar-ne més", ha seguit De Meo que ha afegit: "Mentre que aquesta discussió no ens impacti a nosaltres com a empresa no hem de perquè parlar d'aquest tema", ha defensat el president de l'automobilística.

"Estem orgullosos d'estar a Barcelona", ha insistit De Meo, que ha tornat despertar els aplaudiments de l'auditori de la seu barcelonina de La Caixa amb aquesta segona afirmació.

Petició d'ajuda a l'administració

Durant la seva conferència, el president de Seat ha exposat els riscos i les oportunitats que presenta la quarta revolució en la indústria. De Meo ha demanat la cooperació de treballadors, empreses i també de l'administració per evitar que la robotització destrueixi llocs de treball.

El màxim directiu d'aquesta automobilística, amb seu a Martorell, ha insistit també que calen ajudes de l'administració "que s'hauria de centrar en els sectors punters i tecnològics i evitar donar diners als sectors tradicionals que són incapaços de reinventar-se".

De Meo ha reclamat un marc estable. "Cal saber les regles del joc i caldran pactes d'estat per millorar encara més la competitivitat". En aquest sentit, el president de Seat ha reclamat "sobretot un cost de l'energia sostenible i previsible", però també més foment de la formació dual i ajudes per millorar la la recerca en investigació i desenvolupament de tot el sector."Si per nosaltres la quarta revolució suposa reptes, imaginin-se per a una pime", ha conclòs De Meo.