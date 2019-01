Tots els becaris hauran de cotitzar a la Seguretat Social encara que no cobrin

Tots els becaris hauran de cotitzar a la Seguretat Social el curs vinent. La mesura neix d'un decret que el govern espanyol va aprovar el 28 de desembre i que estableix que els alumnes que participin en programes de formació, pràctiques no laborals i pràctiques acadèmiques externes hauran d'estar inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

Segons publica aquest dijous 'El Periódico', fonts del ministeri de Treball confirmen que a partir del curs vinent els estudiants en pràctiques de graus superiors o mitjans començaran a cotitzar per valor de 51 euros al mes. Fins ara només els alumnes que feien pràctiques extracurriculars remunerades estaven inclosos en el règim de la Seguretat Social.

El govern espanyol espera ingressar prop de 70 de milions d'euros a l'any amb aquesta mesura, que afectaria 534.000 estudiants a tot l'Estat. Aquesta decisió ha agafat per sorpresa els centres educatius i les empreses, que fins ara no havien de pagar res a les arques públiques pels contractes de pràctiques no remunerades.

Precisament la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles va reaccionar al decret de l'executiu de Pedro Sánchez amb un comunicat en què alertava de les "dificultats" que podia suposar per als estudiants si les empreses i institucions decidien limitar l'oferta de pràctiques. Tot i així, segons informa 'El Periódico', des de Treball es considera que els alumnes ja paguen prou per aquests contractes a través dels crèdits universitaris.