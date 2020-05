El Tresor emetrà 100.000 M€ més per la pandèmia

La crisi sanitària del covid-19 també obligarà a revisar les necessitats de finançament del Tresor. La institució que emet el deute públic a Espanya va anunciar ahir a través d’un comunicat que actualitzarà l’emissió bruta per al 2020, que creixerà fins a 297.657 milions respecte als 196.504 inicials. Així doncs, necessitarà gairebé 100.000 milions més per fer front a la pandèmia.

D’aquesta suma, una part es finançarà a través de bons i obligacions i, l’altra, amb lletres del Tresor. L’emissió neta també pujarà en 97.500 milions d’euros fins a un total de 130.000. Mai s’havia assolir una xifra similar i cal remuntar-se al 2009 amb l’anterior crisi per trobar un increment de les necessitats de finançament del Tresor Públic tan elevades.

Tant bon punt va estallar la crisi sanitària, l’organisme va començar a accelerar les seves emissions de deute, de manera que ja ha finançat 143.491 milions d’euros al mercat, quasi el 50% de l’objectiu que s’havia marcat per al 2020. Segons va assegurar ahir en un comunicat el ministeri d’Economia, la ràpida resposta de la institució ha facilitat que el programa de finançament estigui més avançat que el 2019 en aquestes mateixes dates.



Emissió “conservadora”

Fonts del ministeri d’Economia espanyol van explicar ahir que la previsió d’aquesta nova emissió és “conservadora” i es fa comptant amb totes les unitats de despesa. Amés, consideren que encara hi hauria prou “marge” per fer front a possibles noves mesures. També es contempla un augment “molt significatiu” del préstec a la Seguretat Social, encara per definir.