La UGT diu que l'augment de les pensions és "una pujada de merda"

El sindicat UGT ha engegat una campanya contundent contra les polítiques del PP en pensions. Segons la secretària confederal de Polítiques socials, Ocupació i Seguretat Social de la UGT, Mari Carmen Barrera, l'augment de les pensions és "una pujada de merda", per això la campanya es representarà amb un llaç marró. "Volem que sigui una campanya que no només tingui ressò a principis d'any, quan la pujada té molta presència i els nivells d'indignació comencen a ser bastant més elevats, sinó que duri tot l'any", ha afegit Barrera en un acte a Madrid.

El sindicat també ha explicat que posarà en marxa un mecanisme propi de mesurament continu per conèixer la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions en comparació amb l'IPC durant tot l'any, amb l'objectiu de recordar a l'opinió pública i al govern espanyol que Espanya "ha adoptat una política de retallada de pensions com a mesura d'equilibri de la despesa pública", segons la portaveu del sindicat.

Barrera considera que calcular les pensions amb tota la vida laboral voluntàriament "no és una solució" per compensar la pèrdua en la pensió dels majors de 55 anys que hagin tingut cotitzacions "molt altes" en algun moment de la seva vida laboral. Aquesta és la resposta del sindicat a l a ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que ahir va afirmar en una entrevista que el PP va proposar en el marc del Pacte de Toledo que es pugui tenir en compte tota la vida laboral perquè els treballadors que han tingut cotitzacions " molt altes" al principi de la seva vida laboral i que per algun motiu hagin passat a reduir considerablement la seva cotització puguin veure millorada la seva pensió futura.

Per a la UGT, en canvi, el que caldria seria protegir aquests treballadors. Per això, Barrera ha demanat al govern de Rajoy que impulsi una compensació especial pel dany que s'ha causat a aquests treballadors, que al final "són els més perjudicats" per la reforma de 2013. Durant la presentació de l'informe 'Les pensions espanyoles no són ni excessivament generoses ni insostenibles' realitzat per UGT, l'organització sindical ha insistit que la qualitat de les pensions es reduirà considerablement els pròxims anys fins a un 33%, segons les dades del Fons Monetari Internacional (FMI), de manera que "Espanya serà un dels països en què més s'empobriran les pensions actuals i futures".