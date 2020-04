UGT presenta un ERTO que afectarà a tots els centres que té a Catalunya

La crisi del coronavirus no només està deixant sense feina a milers de treballadors de les empreses, sinó també als dels sindicats que tenen com objectiu defensar els interessos d'aquests empleats. Segons ha pogut saber l'ARA, un dels dos sindicats majoritaris, UGT, ha iniciat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecta "tots els centres de treball" que l'organització té a Catalunya.

Segons un document escrit al que ha tingut accés l'ARA la direcció té previst suspendre tant l'activitat d'una part de la plantilla com reduir la jornada d'una altra part. El sindicat, que té com a secretari general a Catalunya Camil Ros, argumenta l'expedient per causes productives com a conseqüència del "brusc descens de l'activitat de l'organització arran de la pandèmia del covid-19".

Aquest diari s'ha posat en contacte amb Ros que ha declinat concretar a quants treballadors afectarà l'ERTO ni cap altre tipus de declaració fins que tanqui les negociacions, cosa que es preveu que passi aquest proper dilluns.

L'anunci de l'ERTO es va fer la setmana passada a la plantilla i el comitè d'empresa i la direcció ja s'han reunit diverses vegades en la mesa negociadora al llarg d'aquesta setmana per arribar a un acord definitiu.