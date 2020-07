L'acord pel pla de recuperació europeu penja d'un fil

La tercera jornada en la cimera europea de líders per pactar el pla de recuperació s'ha impregnat de pessimisme només d'arrencar. L'ambient s'ha anat complicant al llarg del dia fins al punt que s'ha ajornat set hores la represa de la reunió a vint-i-set que estava programada per les 12 del migdia, i s'hi han posat directament per sopar passades les 19. Fins llavors, els líders s'han anat reunit del dret i del revés, per grups o per parelles, ja no per negociar punts de l'acord sinó per dirimir si de debò hi havia opcions d'arribar a bon port o si s'havien de donar per fracassades les negociacions tenint en compte que el nord no en té prou amb les concessions aconseguides fins ara. Si ahir es va oferir retallar 50.000 milions d'euros el paquet de subsidis, aquest diumenge exigeixen retallar-lo 150.000 milions.

"Encara no sé si es pot trobar una solució", ha confessat Merkel només d'arribar. I Macron, per la seva banda, ha deixat clar que "la voluntat de compromís no ens ha de fer renunciar a l'ambició legítima que hem de tenir", pressionant així al nord. Però la voluntat d'empènyer que han demostrat ambdós líders, no ha sigut suficient. Els dos blocs més allunyats continuen absolutament enfrontats amb els països del nord o frugals (Països Baixos, Dinamarca, Suècia i Àustria, a més de Finlàndia) demanant retallar encara més el paquet de subvencions i Espanya i Itàlia encapçalant el bloc que intenta mantenir-ne un mínim acceptable per poder tornar a casa amb alguna cosa sota el braç. Patates fregides, regals d'aniversari i un casament avançat, les anècdotes darrere les portes de l'eurocimera

La discussió doncs aquest diumenge ha virat respecte els dos dies anteriors. La quantitat de crèdits i subsidis ha sigut des de l'inici la gran preocupació del nord europeu, però els dos dies anteriors, l'exigència holandesa per tenir dret de veto respecte els plans nacionals de despesa de cada estat havia centrat el debat, malgrat ser els únics que ho reclamaven. Aquest escull, però, es dona en bona part per superat després que el president del Consell Europeu, Charles Michel, els proposés un mecanisme d'emergència per poder bloquejar la concessió dels fons a certs països que el sud està disposat a acceptar. Països Baixos vol més garanties encara per aquesta via, però satisfets per "la bona direcció" en aquest àmbit, han centrat esforços en rebaixar els subsidis aquest diumenge.

Tanmateix, el nord continua volent menys. En dos dies han aconseguit retallar 50.000 milions d'euros de subsidis al fons de recuperació inicialment format per 500.000 milions en subvencions i 250.000 en crèdits ( un total de 750.000 milions) La proposta que el sud europeu ja s'havia empassat ahir era canviar aquest equilibri a 450.000 milions en subsidis i 300.000 el préstecs a retornar. Però els països rics volen rebaixar-ho gairebé a la meitat i a ser possible també empetitir el volum total del fons. L'última xifra proposada pel club liderat pels holandesos és retallar 150.000 milions el paquet de subsidis inicial, és a dir deixar-lo en 350.000 milions d'euros. A canvi, però, s'espera que aconsegueixin esgarrapar encara una mica més dels xecs compensatoris que cobren per ser contribuents nets.

I aquesta rigidesa ha tret de polleguera la majoria de líders europeus, perquè la posició dels frugals és molt minoritària però està tenint la capacitat de marcar el ritme. Continuem negociant. D'una banda, la gran majoria de països, inclosos els més grans d'Alemanya, França, Espanya, Itàlia - que defensen les institucions europees i el projecte europeu i, de l'altra, alguns països, anomenats frugals, ha piulat el primer ministre italià, Giuseppe Conte.

Poques hores després fonts diplomàtiques espanyoles admetien que les negociacions estaven sent difícils i que la situació ja estava més centrada en veure si hi havia opcions d'acord aquest diumenge. Al llarg del dia també s'ha elevat la pressió contra els holandesos, no només amb les declaracions de Merkel, Macron i Conte, sinó també amb les de la presidenta del Banc Central Europeu que ha declarat a l'agència de notícies Reuters que és millor un pla de recuperacio ambiciós que necessiti més temps que no aconseguir-ne un de ràpid, és a dir que és millor buscar acord sobre el paquet inicial malgrat que es trigui més a aconseguir-ho. D'aquí que ara mateix hi hagi dos escenaris amb gairebé igualtat de possibilitats. O bé que s'allarguin totes les nits intentant acostar-se o que donin per fracassada la cimera i busquin una nova data. L'acord hores d'ara, penja d'un fil.