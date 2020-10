Els agents dubten que l’economia aguanti un nou confinament

Una setmana després del tancament de bars i restaurants i amb la possibilitat d’un toc de queda sobre la taula, els agents socials continuen inquiets per l’impacte de noves restriccions en l’economia catalana i espanyola. Patronals i sindicats coincideixen que les mesures haurien de ser més graduals i proporcionals al volum de les ajudes.

Com de preocupant és la situació actual? Com valorarien que s’apliquessin noves mesures com un toc de queda o tancaments en més sectors més enllà de la restauració?

Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya

La gravetat la veurem en funció de si s’acaba o no en 15 dies. Hauríem de veure com s’aplica el toc de queda a aquelles activitats que es mantenen durant les 24 hores i que no poden aturar les màquines ni els torns durant la nit. Tots aquests sectors s’haurien de considerar essencials. Potser aleshores s’hauria de flexibilitzar el tancament de bars i restaurants. Jo hauria preferit un estadi gradual amb fases com es va fer amb l’estat d’alarma.

Josep Sánchez-Llibre, president de Foment del Treball

La situació econòmica a Espanya i Catalunya és molt greu. Tenim una economia molt orientada al sector serveis, que són les activitats més afectades per la pandèmia. Entenem que cal prendre mesures extraordinàries per evitar la propagació del virus, però han de ser equilibrades i proporcionades al risc de contagi. Les mesures extraordinàries s’han de focalitzar en la interacció social fora dels entorns laborals. Hem de lluitar amb la mateixa intensitat contra la crisi sanitària que contra la crisi econòmica. El toc de queda a canvi d’obrir bars i restaurants com està fent França és una bona alternativa.

Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Catalunya

Una restricció més severa de la socialització impactarà en l’economia i els llocs de treball. S’han de prendre mesures perquè l’evolució de la pandèmia és evidentment molt greu, però hem de fer compatible la salut i l’economia. Es perden llocs de treball cada vegada que es redueix l’activitat o s’han aturat sectors de l’economia. Hem tingut sort de tenir eines de protecció social.

Josep González, president de PIMEC

Tot el que siguin mesures per incrementar les limitacions a l’activitat són preocupants o bé denoten que no estem controlant la pandèmia. Ens agradaria que amb el tancament de bars i restaurants hi hagués una modificació i es pogués aplicar de manera més gradual i selectiva. S’haurien de donar raons molt contundents per aprovar el toc de queda

L’economia catalana i l’espanyola estan preparades per a un nou confinament?

Camil Ros

Tinc dubtes sobre com resistiria l’economia. No podem passar del quasi res al tot, hem d’anar cap a l’equilibri. El confinament total ens ha servit, però ha durat poc temps, val més adoptar altres mesures de convivència entre la salut i l’activitat econòmica.

Josep Sánchez-Llibre

No, en absolut. Un nou confinament seria letal per a l’economia i condemnaria a la pobresa milers de famílies i les generacions futures.

Javier Pacheco

No ens hem de posar en aquest escenari. Si el país utilitza els recursos que s’han posat en marxa des de la Comissió Europea no hauríem de portar la societat a un nou confinament total.

Josep González

Depèn. Tenim clar que la indústria ha resistit bastant bé aquesta situació, així com la logística o el sector agroalimentari. Però per a l’hostaleria, la restauració o el petit comerç no alimentari un altre confinament els pot posar molt a prova. Ja hi ha un 18% d’empreses que estan en risc de tancament.

Quines alternatives proposen al Govern en aquest moment de la crisi?

Camil Ros

Amb els préstecs a les pimes que s’han de tornar cal allargar la carència per començar a pagar. El nostre temor principal és que aquest cop la destrucció d’ocupació no es canalitzi a través dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), sinó directament amb acomiadaments, com ha passat a la indústria. Per això calen polítiques graduals i mantenir la suspensió de pagament de determinats impostos.

Josep Sánchez-Llibre

Plans de xoc per als sectors més afectats com el turisme, el comerç, la restauració o la cultura. Calen 50.000 milions d’euros, al marge dels fons europeus. Necessitem ajudes reals per salvar empreses. Exactament el que estan fent les economies fortes de la Unió Europea. Demanem als governs de l’Estat i la Generalitat que es concentrin en les ajudes i no en una profusió de normes com la del mercat de lloguer, que només generen més confusió i inseguretat jurídica.

Javier Pacheco

Proposem mesures d’ajudes directes a pimes i autònoms, protecció per a les persones que es puguin veure afectades i garanties per fer arribar rendes com l’ingrés mínim vital. Per això també cal activar els pressupostos del 2021 i resoldre els romanents de les comunitats autònomes per poder incrementar el sostre de despesa.

Josep González

Si s’allarga la crisi moltes empreses que van demanar crèdits ICO no els podran tornar a temps. S’ha d’allargar la carència dos anys. Hem de ser molt generosos amb les mesures que evitin tancaments i ja hem demanat a Europa que aquests préstecs es puguin repagar en fins a 10 anys. Estic convençut que el Govern ho podria començar a fer a través de l’Institut Català de Finances. També cal una moratòria d’impostos i noves subvencions per ajudar que alguns sectors no caiguin. La reducció dels lloguers ens sembla una mesura vàlida, però és passar la pilota als propietaris.