L’alarmant carta que ha deixat glaçat Davos

Mentre els líders polítics i empresarials arribaven aquest dies als Alps suïssos per a la trobada anual del Fòrum Econòmic Mundial, va emergir com a tema de conversa una alarmant carta escrita per un influent inversor que habitualment evita ser el centre d’atenció. La missiva, escrita per Seth Klarman, un inversor multimilionari conegut per les seves meticuloses anàlisis del món financer, és un senyal d’alarma sobre les tensions socials globals, l’augment del deute i el retrocés del lideratge dels Estats Units.

Klarman, inversor de 61 anys, dirigeix Baupost Group, un fons d’inversió que gestiona 27.000 milions de dòlars. No fa el pelegrinatge anual a Davos, però les seves paraules són invocades sovint per legisladors i executius que sí que el fan. L’inversor, també anomenat l’ oracle de Boston, és un dels pocs financers elogiat per l’ oracle d’Omaha, Warren Buffet.

La dura carta és una advertència sobre la sensació creixent que les divisions polítiques i socials a tot el món poden acabar sent una calamitat econòmica. “No es pot seguir com sempre enmig de protestes constants, avalots, tancaments i tensions socials a l’alça”, escriu. Klarman fa aquestes consideracions en la seva carta anual de 22 pàgines als inversors, entre els quals hi ha donants de les universitats de Harvard i Yale i algunes de les famílies més riques del món. La carta arriba abans de la trobada de Davos, que convoca líders empresarials com Bill Gates i Sheryl Sandberg i polítics com la cancellera alemanya Angela Merkel.

Klarman expressa la seva frustració per la indiferència amb què els inversors reben els explosius tuits del president Trump i el decreixent liderat dels Estats Units al món aquest últim any. “Mentre l’ordre mundial es continuava erosionant, els mercats van ignorar les implicacions a llarg termini d’uns Estats Units més aïllats, un món cada cop més a la deriva i un lideratge global buit”, escriu. Trump va cancel·lar els plans d’assistir a la conferència de Davos a causa del tancament de l’administració, cosa que donarà a Merkel i el primer ministre japonès Shinzo Abe l’oportunitat d’omplir el buit del lideratge.

Klarman també cita les protestes dels armilles grogues a França i que ara s’estenen per Europa: “Les friccions socials són un repte per a les democràcies d’arreu del món, i ens preguntem quan se n’adonaran els inversors”. I afegeix: “La cohesió social és essencial per als que tenen capital per invertir”.

A més, la missiva detalla la manera com quasi tots els països desenvolupats han acumulat quantitats creixents de deute des de la crisi del 2008, una tendència que diu que podria portar al pànic financer. En aquest sentit, cita les altes taxes d’endeutament assumides pels governs entre el 2008 i el 2017, fins al punt que el deute ja excedeix el 100% del PIB als Estats Units i s’hi acosta a França, al Canadà, al Regne Unit i a Espanya: “Les llavors de la pròxima gran crisi financera es poden trobar en els nivells de deute sobirà d’avui”.

Deute nord-americà

Klarman està especialment preocupat pel deute dels Estats Units, pel que podria comportar per a l’estatus del dòlar com a primera divisa de reserva mundial i per com podria afectar l’economia del país. “No hi ha manera de saber quant deute és massa deute, però els Estats Units assoliran inevitablement un punt d’inflexió a partir del qual el mercat deixarà de prestar-nos amb un interès que puguem pagar”, escriu. “En el moment en què aquesta crisi ens agafi, segurament serà massa tard per posar-hi remei”, afegeix. Klarman creu que l’opinió pública s’ha tornat massa apàtica sobre aquests riscos i que els inversors encara correran més riscos. “Els individus, els inversors professionals i els financers són propensos a projectar les seves experiències recents en el futur, de manera que, quan no hi ha adversitat, els inversors es tornen complaents i assumeixen que els bons temps continuaran”, escriu. El 2017 Klarman va retornar una part del seu fons als inversors, argumentant que no esperava trobar prou bones oportunitats d’inversió. Tot i així, va admetre en la carta que, si bé esperava una eventual crisi, “com que moltes vegades el pitjor no passa, no es pot deixar que la por a una tempesta monstruosa et paralitzi del tot”. En la carta admet dificultats sobre com continuar invertint amb beneficis i alhora protegir-se a si mateix i la seva empresa de les expectatives fatalistes.

Klarman va ser donant dels republicans durant anys, però ara és crític amb Trump i ha ajudat els demòcrates a neutralitzar-lo. En la carta mostra preocupació per les implicacions socials i econòmiques dels esforços de Trump per descriure informacions rigoroses com a fake news. “Aquest moment postveritat és bastant perillós”, escriu Klarman.

Tant si la crisi està a tocar com si encara falten anys, Klarman està relativament convençut que arribarà i que es manifestarà no només amb una caiguda als mercats sinó també amb més violència. “No costa d’imaginar que el malestar social empitjorarà entre una generació que s’està quedant enrere econòmicament i se sent traïda per un deute nacional enorme que es va assolir sense que li comportés cap benefici evident”, conclou.