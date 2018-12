L'atur a Catalunya va augmentar en 3.208 persones al novembre

L'atur a Catalunya va pujar en 3.208 persones el mes de novembre, segons les dades registrades a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Amb aquest augment, el nombre de persones registrades a les llistes de l'atur a Catalunya és de 394.405 aturats. De fet, va ser la segona comunitat autònoma on va créixer més l'atur després de les Illes Balears, amb 9.655 aturats més.

Durant el novembre l'atur a Catalunya ha augmentat un 0,82% respecte al mes d'octubre, però acumula una caiguda del 6,64% respecte a fa un any. Així, al novembre del 2018 hi havia a Catalunya 28.057 aturats menys que fa un any.

Per demarcacions, l'increment més fort de l'atur a Catalunya es va notar a Girona amb un augment del 4,25% durant el novembre i 1.591 aturats més. La mateixa tendència es va repetir a Tarragona amb un 3,42% més d'atur registrat i 1.610 persones més a les llistes del SOC. A Lleida el nombre d'aturats també va créixer en 96 persones (+0,45%), mentre que Barcelona va ser la única província catalana on es va registrar un lleuger retrocés del 0,03% de l'atur (89 persones menys).

3,2 M A Espanya hi ha actualment un total de 3,2 milions d'aturats

En el conjunt de l'Estat, el total de persones apuntades a les llistes de l'atur dels serveis públics d'ocupació va caure en 1.836 aturats, una xifra que és un 0,06% inferior al mes d'octubre i un 6,37% menys que un any enrere. Aquest descens es va repetir a fins a set comunitats autònomes, però la resta van registrar increments de l'atur.

D'aquesta manera, a Espanya hi ha actualment 3,2 milions d'aturats. Madrid va liderar aquesta caiguda amb un total de 5.921 aturats menys, seguida d'Andalusia (-4.379 aturats), el País Valencià (-3.529) i Castella-La Manxa (-3.529). El descens de l'atur al conjunt de l'Estat trenca amb la tendència del novembre dels últims dos anys, quan el mercat de treballa va registrar dos increments consecutius del nombre de desocupats.

Menys afiliats a la Seguretat Social

En canvi, l'indicador que sí va caure al conjunt d'Espanya és l'afiliació a la Seguretat. De mitjana, durant el novembre es van donar de baixar 47.449 persones, una caiguda del 0,25% respecte al mes anterior. A Catalunya, aquesta variació també va ser negativa i el total d'afiliats es va reduir en 613 persones, un 0,02% menys.