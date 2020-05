Seat i Nissan, els diferents camins de l'automoció per tornar a la fàbrica

El covid-19 ha donat un cop fort a la indústria de l'automoció de Catalunya, amb les dues principals fàbriques, la de Seat a Martorell i la de Nissan a la Zona Franca, aturades des del 13 de març. Seat va tornar a la feina el 27 d'abril, però a molt baix ritme, mentre que Nissan ho va fer aquest dilluns, malgrat que la producció ha quedat aturada per la vaga indefinida convocada pels sindicats.

Ambdues empreses han fet front al retorn amb moltes mesures de seguretat per evitar els contagis. La manera de treballar i de moure's per la fàbrica ha canviat. Però hi ha algunes diferències. La més important és el compromís de la direcció de Seat de fer test del covid-19 a tots els empleats que es van incorporant a la feina. Nissan, en canvi, no fa tests als treballadors, però els controla la temperatura corporal.

En el cas de Seat, les mesures es van acabar implementant després que el comitè d'empresa presentés una denúncia a la Inspecció de Treball, que els mateixos representants dels treballadors van retirar després de pactar amb la direcció les diferents mesures sanitàries.

Seat, empresa que aquest dissabte compleix 70 anys, farà tests PCR als seus 15.000 empleats, a un ritme de 3.000 a la setmana. Els empleats que ara hi treballen, que no estan afectats per l'ERTO, ja se l'han fet. L'empresa treballa a un sol torn i a un ritme inferior al normal, però si tot va bé la setmana que ve incorporarà el segon torn.

A més, s'han pres altres mesures de protecció, com garantir la distància de seguretat entre treballadors i, si no es pot, proporcionar mesures addicionals de seguretat. També s'han posat a disposició dels empleats mascaretes i gels desinfectants, es neteja a fons cada línia de producció després de cada torn, s'han canviat circulacions –sobretot a les escales– per evitar que els treballadors es creuïn i s'ha tancat la cantina.

Els tests PCR que es fan a Seat els analitza un laboratori homologat pel ministeri de Sanitat i la Generalitat, i els coordina el servei mèdic de Seat sota la supervisió del doctor Bonaventura Clotet, director d'IrsiCaixa i membre del comitè científic de Seat. Clotet considera que els tests minimitzen el risc de contagi i "permetran enriquir el coneixement científic que tenim del covid-19, ja que la plantilla de Seat és una mostra amplia i representativa de la societat, i els seus resultats, anònims i confidencials, seran la base d'un estudi científic".

Nissan: retorn amb conflicte laboral

En el cas de Nissan, empresa que viu un conflicte laboral per la incertesa sobre el seu futur, no es contempla de moment fer tests massius als seus empleats, segons han informat fonts de l'empresa. Això sí, hi ha controls a les entrades i sortides de cada centre i es controla la temperatura dels empleats quan entren i quan surten. A més, cada cop que s'entra o se surt de les instal·lacions els empleats s'han de netejar les mans amb una solució hidroalcohòlica.

Altres mesures que ha pres l'empresa nipona són guardar la distància mínima de dos metres, l'ús de mascaretes, equipis de protecció individual (EPI), paper i desinfectant per netejar i higienitzar els equips o eines compartides, que no obstant sempre s'han d'utilitzar amb guants.

Nissan també ha anul·lat el servei de menjador i ha establert que els autocars que porten els treballadors a la feina només poden anar a un terç de la seva capacitat, indicant dins de cada vehicle quins són els seients que es poden utilitzar.