Menys del 5% dels autònoms cobra l'ajut estatal pel covid

Aquest dilluns, pels prop de tres milions d'autònoms que hi ha a Espanya, tocava la cita mensual amb la realitat: havien de pagar la quota, independentment del nivell d'ingressos que hagin tingut durant el mes. Però per molts, des de la pandèmia, el dia de pagament és doblement complicat per a les seves finances. Tot i no haver pogut reprendre l'activitat o haver perdut una part significativa de la facturació, no han pogut cobrar la prestació per cessament de l'activitat, perquè no reuneixen les condicions que va preveure el govern central per abonar aquesta ajuda als autònoms perjudicats per la pandèmia de covid-19. Aquests són, segons l'ATA, la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, els més perjudicats de tots, en risc real d'haver de tancar el negoci. L'entitat calcula que sumen uns 280.000, gairebé el 10% del total d'autònoms de l'Estat.

Els que sí han pogut cobrar la prestació aquest dilluns són 148.000, que han rebut, en total, 154 milions d'euros. La xifra és ja molt inferior al milió d'autònoms que van haver de cobrar ajuts a l'abril, quan es va impulsar la prestació per cessament. Això en un context en què augmenta el nombre d'autònoms: a Espanya, a data de 27 d'agost, n'hi havia 60.000 més que el mes d'abril, 19.000 dels quals van fer-se'n a l'agost, segons ha avançat aquest dilluns la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.

La Maria, de 28 anys, és una de les que no han pogut optar a l'ajuda. És maquilladora i des de fa un temps s'ha especialitzat en els casaments, un sector que s'ha paralitzat amb la pandèmia, perquè moltes parelles han ajornat la celebració per les limitacions del nombre de convidats. La facturació li ha caigut un 50%; un percentatge catastròfic quan revisa els seus números, però insuficient per cobrar la prestació. L'Estat exigeix una pèrdua del 75% dels ingressos en el mes anterior a demanar la prestació, respecte la mitjana mensual del semestre anterior. "Tenia 35 casaments aquesta temporada i de moment n'he pogut fer 10", explica. I pel setembre només en té dos de planificats. A banda, en el cas particular de la Maria, cal tenir en compte que ella pensava pràcticament doblar la facturació aquest estiu, perquè havia començat a incorporar servei de perruqueria.

La caiguda mitjana de l'activitat dels autònoms, segons el baròmetre que va publicar l'ATA a mitjans d'agost, és del 60%. 8 de cada 10 han perdut facturació. El president de l'entitat, Lorenzo Amor, lamenta que aquest col·lectiu "s'està quedant enrere". "Perquè Espanya vagi bé, cal frenar això ja", exigeix. Des de l'Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), l'altra principal associació d'autònoms, el seu president, Eduardo Abad, denunciava que el col·lectiu "està en pitjors condicions, amb diferència" que els treballadors assalariats. Abad defensa que els autònoms són "l'embrió de l'economia" espanyola i un grup capaç "d'empènyer la màquina econòmica".

L'ATA adverteix que molts autònoms podrien acabar tancant la paradeta. El 71% dels enquestats pel baròmetre afirmava que tindrien dificultats si hi ha un segon confinament; dins d'aquest grup, el 28% dóna per fet que hauria de tancar, el 49% ho creu possible, i el 22% hauria de reduir la mida del seu negoci.