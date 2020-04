La sol·licitud d'ajut de 2.000 euros als autònoms es retarda pendent de la Generalitat

A partir d'aquest dimecres estava previst que els autònoms afectats per la crisi del coronavirus poguessin demanar un ajut econòmic de fins a 2.000 euros a la Generalitat. La posada en marxa d'aquesta prestació, però, s'he endarrerit. El motiu? Encara no s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Segons el departament de Treball està previst que la convocatòria es publiqui "a principis d'abril" tot i que no ha concretat quin dia.

La prestació, que es sol·licitarà telemàticament, la podran demanar els autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del covid-19, que estiguin donats d'alta en activitats que les autoritats sanitàries han decretat com a no essencials i que no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. Per accedir a aquest ajut, els treballadors per compte propi han d'estar donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya. A més no podran complementar aquesta ajuda amb cap altra prestació, ni pública ni privada, com ara les que està concedint l'Estat.

L'autònom acreditarà les pèrdues d'aquest març comparant-les amb les del mateix mes del 2019. En el cas que el treballadors per compte propi no estigués donat d'alta al RETA fa un any, la comparativa es farà amb la mitjana de facturació mensual des que es va donar d'alta.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Les ajudes s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària. A Catalunya hi ha 549.000 treballadors per compte propi.