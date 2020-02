Es confirma l'alentiment: Catalunya va créixer un 2% el 2019

Es confirma l'alentiment de l'economia catalana el 2019: Catalunya va tancar l'any passat amb un creixement del producte interior brut del 2%, sis dècimes menys que el registrat el 2018, segons dades avançades publicades aquest dijous per l'Idescat, l'agència d'estadística de la Generalitat. Això implica que el creixement del PIB es va reduir en un 23% d'un any a l'altre.

La xifra coincideix amb la taxa de creixement de l'economia espanyola, que també va patir una desacceleració el 2019, en línia amb la tendència tant europea com mundial. La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, la incertesa del Brexit i els problemes de les economies emergents van provocar una frenada generalitzada del comerç internacional i, per extensió, del creixement global. L'alentiment es pateix des de fa més de dos anys i es va mantenir durant l'any passat, però, malgrat tot, les economies continuen amb xifres de creixement positives.

A Catalunya, que té una economia més exportadora i oberta que la del conjunt d'Espanya, la indústria es va veure afectada per la conjuntura d'incertesa internacional, com ho demostra que va tancar el 2019 amb una reducció de l'activitat manufacturera del 0,1%. En els anys de la recuperació, just després de la crisi, l'activitat industrial va ser el gran motor de rellançament de l'economia catalana gràcies a les exportacions. No obstant, la caiguda industrial és més baixa que la del sector agrícola, el més perjudicat, en què la reducció va ser del 2,5%.

Per contra, els serveis i la construcció van continuar creixent a un ritme alt. En el cas dels serveis, van tancar l'exercici amb un increment del 2,9%, el mateix que l'any anterior. La construcció, en canvi, va augmentar un 2,5%, gairebé la meitat que el 2018, i també va presentar símptomes d'alentiment després d'uns anys de fortes alces.

La indústria repunta el quart trimestre

Les xifres del quart trimestre del 2019 confirmen la tendència general de l'any. En comparació amb el mateix període de l'any anterior, el PIB català va augmentar un 2,2%. Destaca especialment la pujada de la indústria, que havia tancat l'últim trimestre del 2018 amb una davallada del 2,5% i, en contrast, el 2019 va créixer un 0,4%, el trimestre amb l'increment més alt de l'any.

La construcció va continuar la tònica de frenada amb un creixement de només un 0,1% interanual, mentre que els serveis es van mantenir a l'alça amb un 2,6% més. L'agricultura va confirmar un trimestre més la mala marxa del 2019 amb un decreixement del 3,2%.

L'alentiment continuarà

Tot i que l'Idescat no proporciona pronòstics sobre l'economia, la majoria d'organismes tant dintre com fora d'Espanya coincideixen que la desacceleració es mantindrà el 2020, tant a Catalunya com a tot l'Estat. Dimecres la Cambra de Comerç de Barcelona va actualitzar les seves previsions i va deixar en l' 1,7% el creixement del PIB català previst per a aquest any, tres dècimes menys, doncs, que la xifra oficial del 2019.

En la mateixa línia, el Banc d'Espanya i els serveis de recerca de CaixaBank i del BBVA també van preveure alentiments el 2020 en la línia amb els del 2019.