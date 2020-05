Un de cada cinc joves està sense feina pel covid-19

Després de la "generació crisi", arriba la "generació confinada". Els joves seran un dels col·lectius més colpejats per la pandèmia i, segons un informe publicat aquest dimecres per l'Organització Mundial del Treball, hi ha un risc important que les seves vides laborals quedin marcades per sempre per aquest episodi. L'organisme calcula que un de cada cinc ha deixat de treballar des que va començar la crisi i els que continuen ho fan amb una reducció del 23% en les hores.

Per què el xoc és especialment greu en aquest col·lectiu? Més de quatre de cada deu treballadors joves estaven ocupats en sectors fortament impactats quan va començar la crisi sanitària. Concretament, 178 milions de persones que estaven treballant en serveis com la venda minorista, la indústria manufacturera o la restauració.

A més, el 77% dels treballadors joves del món (328 milions de persones) tenen feines informals, una proporció més alta que en el cas dels adults, del 60%. Aquest tipus de tasques són especialment vulnerables a les crisis i als daltabaixos del mercat de treball i, afegeix l'organisme, la seva representació sindical és molt més dèbil. Aquest increment "ràpid i substancial" de la desocupació afecta més les dones que els homes.

Fins i tot en els millors moments de l'economia, apunta l'informe, els joves d'entre 15 i 24 anys tenen més possibilitats de quedar-se a l'atur o en pitjors condicions laborals que els que superen aquesta franja d'edat. El 2019 al món hi havia un 13,6% d'atur juvenil, una xifra que supera els nivells anteriors a la crisi del 2008. L'anàlisi de dades de 64 països també recull que els ingressos per hora són un 71% superiors en el cas dels adults respecte als joves. "Això reflecteix que la gent jove acostuma a treballar en sectors mal pagats i tenen menys experiència", indica. En conseqüència, també tenen menys estalvis i pateixen més els xocs d'ingressos.

Crisi educativa

Tot i així, l'atur no és l'única barrera. L'OIT identifica que els obstacles per a aquestes generacions també passaran pel deteriorament en l'educació, la pèrdua d'ingressos i les majors dificultats per trobar una feina o canviar de sector. La meitat dels alumnes ja donen per fet que es retardaran en els estudis, mentre que un 10% no creuen que els puguin acabar.

Com a resposta contra aquesta situació, la institució demana polítiques urgents i de llarg abast per prevenir un "efecte a llarg termini" en les persones joves. "Els governs han de proveir solucions comprensives a aquests reptes. La seva exclusió del mercat laboral, tenint en compte l'impacte a llarg termini, és un dels perills més importants per a la societat en aquesta situació", avisen des de l'OIT.