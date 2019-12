La creació d'empreses puja a Catalunya mentre cau al conjunt d'Espanya

Tot i la incertesa de l'actual context econòmic i polític, Catalunya crea unes 12.500 empreses més que en destrueix. Són dades recopilades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que mostren que des del gener fins al setembre d'aquest 2019 s'han creat gairebé 14.000 empreses al Principat i se n'han dissolt prop de 1.500. A més, aquestes xifres evidencien una segona bona notícia: la creació d'empreses creix un 2,8% respecte al mateix període de l'any passat, i la dissolució es redueix un 2,2%. És just el contrari del que passa a Espanya. A l'Estat, fins al setembre s'han obert més de 72.000 empreses (un 1,8% menys que els primers nou mesos del 2018) i se n'han dissolt gairebé 19.000, un 1,5% més que el mateix període de l'any anterior.

L'informe de la situació econòmica i laboral de les pimes a Catalunya, que ha presentat aquest dilluns Fepime, de Foment del Treball, inclou també informació del que ha passat amb els trasllats de seus socials. En aquest sentit, i pel que fa a aquest període, Catalunya ha vist marxar més empreses de les que ha rebut (116, en concret), però aquest saldo negatiu és un 94% millor del que va ser fa un any, quan el balanç global era de 2.000 empreses menys. "Alguna cosa estem fent bé, o molt molt bé", ha dit Helena de Felipe, presidenta d'aquesta divisió de Foment del Treball per a pimes.

"Des de l'octubre del 2017, a causa, en gran part, a la situació política de Catalunya, els canvis de domicili social van augmentar considerablement. Van arribar al seu punt màxim el primer semestre del 2018 i van disminuir immediatament el segon semestre", recull l'informe. De fet, l'entitat sap del cert que de les 324 empreses que, del gener al setembre, van emplaçar la seva seu social a Catalunya, una cinquantena tornaven després de marxar el 2017 o el 2018. Malgrat que no han especificat quines són, sí que ha transcendit un nom propi: GM Fuel. Dues companyies propietat d'aquest operador petrolier han tornat a territori català.

Segons explica Josep Lladós, professor d'economia de la UOC, encara és aviat per treure conclusions, sobretot tenint en compte que no ha acabat l'any i que normalment durant el tercer i quart trimestre se solen registrar el tancament de moltes empreses creades exclusivament per a la temporada d'estiu. "El que diuen aquestes dades és essencialment una cosa: que la situació a Catalunya no és pitjor que a la resta de l'Estat", assegura. I que, per tant, tots els factors que es deia que impactarien de manera molt severa, no ho estan fent amb la magnitud que s'esperava.

Les pimes generen el 70% de l'ocupació

Més enllà del context que dibuixen les dades de creació i trasllat d'empreses, l'objectiu de l'informe és retratar l'estat de la petita i mitjana empresa a Catalunya. "Seguim amb la mateixa radiografia: un país en què el 98% d'empreses són pimes", ha apuntat César Sánchez, secretari general de Fepime. "Ens agradaria destacar, però, el creixement d'un 0,8% dels autònoms [empreses sense treballadors a càrrec] i, encara més destacable, l'augment d'un 3,5% de les empreses d'entre 10 i 49 treballadors", ha puntualitzat.

No és estrany, doncs, que les pimes siguin les que generen el 70% de l'ocupació a Catalunya, tal com recull l'informe. En aquest sentit, les empreses de menys de 10 treballadors suposen el 21% de l'afiliació i, de fet, les microempreses són les que més van augmentar les afiliacions (un 2,9%), prop de les grans companyies, que les van incrementar un 2,6%. Això, però, no va de bracet de la qualitat dels llocs de treball: la contractació a les petites i mitjanes empreses és, segons l'informe de Fepime, cada cop més temporal (creix un 1,6%, en aquest cas fins a l'octubre, respecte a l'any passat) i menys indefinida (es redueix una mica més d'un 3%).

La recerca feta des de Fepime inclou també que per a aquest tipus d'empresa és un factor cada cop més preocupant la falta de mà d'obra qualificada. En el cas de les empreses de menys de 10 treballadors, de fet, és una font de preocupació gairebé tan important com les dificultats financeres; i pel que fa a les que tenen entre 10 i 49 empleats, és ja el tercer factor de preocupació. I això no fa més que empitjorar si es té en compte la mà d'obra especialitzada en tecnologia: a les microempreses, assenyala el document, només un 2,9% del personal està especialitzat en les TIC, i a les grans el percentatge és del 66%. "Ens falta personal qualificat: necessitem programes de formació per als nostres gestors comercials, i que siguin público-privats", ha reivindicat Helena de Felipe. "Perquè, si no ho tenim, les micropimes i, en segon lloc, les pimes no podran ser mai competitives", ha sentenciat.