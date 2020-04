El camp fa una crida a nous aturats, migrants i menes per afrontar la campanya de la fruita d'estiu

Cireres, préssecs, albercocs i nespres madurs als arbres, però sense mans per collir-los. És el malson que atemoreix els llauradors de Catalunya i el País Valencià perquè, a les portes de l'inici de la temporada de la fruita d'estiu, que començarà la segona quinzena del mes d'abril i s'allargarà fins a l'octubre, no tenen els treballadors necessaris per poder aclarir i recol·lectar la fruita.

Al darrere d'aquesta falta de mà d'obra hi ha la limitació de moviments imposada per la crisi del coronavirus. Una mesura que impedeix l'arribada de ciutadans de països com Polònia, Romania, el Marroc i de l'Amèrica Llatina, que durant les últimes dècades han esdevingut fonamentals per poder atendre la necessitat de treballadors del camp.

Arran d'aquesta situació, la Unió de Pagesos de Catalunya, la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià i l'Associació Valenciana d'Agricultors han proposat al govern espanyol que aprovi mesures excepcionals per sortir d'aquest atzucac. Però ja d'entrada, la Unió de Pagesos ha reclamat que s'arbitri l'opció de poder contractar migrants menors no acompanyats i migrants que no comptin amb residència legal a Espanya.

En el cas de la Unió de Llauradors la proposta, que l'entitat ha fet arribar a la Delegació del govern espanyol al País Valencià mitjançant una carta, pretén que l'executiu autoritzi la compatibilitat del cobrament de la prestació de desocupació amb el desenvolupament de feines en sectors essencials, com l'agrari, així com la prolongació automàtica dels permisos i contractes per als treballadors temporers que actualment siguin a l'estat espanyol.

"Estem vivint una situació insòlita i ens calen mesures extraordinàries que estiguin a l'altura", ha emfatitzat el coordinador de la Unió de Pagesos de Catalunya, Joan Caball. Una reclamació que Carles Peris, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, ha secundat. "És cert que el nostre context és menys preocupant perquè les nostres extensions de cultiu de fruita d'estiu són menors i es concentren en el nesprer i la cirera. Al País Valencià potser en tindríem prou amb la mesura que afecta els treballadors que cobren una prestació, però ens sumem a la petició de la Unió de Pagesos perquè es pugui contractar persones sense residència legal", ha destacat Peris.

2.000 persones responen a la crida de la Unió de Pagesos

Una evidència de la delicada situació que pot viure el camp català durant les pròximes setmanes és la crida a "estudiants i persones sense feina" que va realitzar la setmana passada la Unió de Pagesos perquè treballin a la campanya agrària. La convocatòria va aconseguir una resposta immediata i només en les primeres 72 hores es van rebre 2.000 missatges electrònics de persones interessades. Tot i aquesta allau, que segons Caball els dies següents s'ha anat refredant, encara no disposen de prou treballadors perquè al maig, el punt àlgid de la recol·lecció, només a Catalunya calen 9.000 empleats, i 38.000 al llarg de tota la campanya.

Tot i l'excepcionalitat d'aquest 2020, la falta d'obra al camp català i valencià no és nova. Un bon exemple és que cada any a les comarques de Lleida, on se concentra la producció de fruita a Catalunya, hi arribava un contingent de 600 treballadors provinents de Colòmbia en una iniciativa duta a terme en col·laboració amb l'associació Pagesos Solidaris. De fet, i conscients de la necessitat d'incorporar nous col·lectius, el 2019 la Unió de Pagesos –en col·laboració amb la Generalitat– va posar en marxa un programa pilot per contractar 50 migrants menors no acompanyats, en una iniciativa que segons Caball "va anar molt bé".

El govern espanyol veu "una oportunitat per a la gent desocupada"

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va admetre aquest dimecres la gravetat de la situació i va explicar que des del seu departament estaven "analitzant amb els ministeris de Treball i d'Inclusió Social quines són les mesures que es podrien adoptar". Tot i la delicadesa del moment, el ministre va convidar la ciutadania a rebel·lar-se contra les adversitats i va defensar que la falta de mà d'obra també "suposa una oportunitat de treball per a molta gent que ara està desocupada".