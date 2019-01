“Garantirem els drets laborals dels espanyols al Regne Unit”

El govern espanyol va fer aquest dijous una crida a la tranquil·litat dels espanyols que viuen i treballen al Regne Unit davant la possible aprovació del Brexit. Segons va assegurar la ministra de Treball, Magdalena Valerio, en cas d’una sortida sense acord de la Unió Europea, Madrid i Londres signarien pactes bilaterals per garantir els drets laborals de tots els espanyols que treballen al Regne Unit i dels britànics que ho fan a Espanya, incloent-hi el reconeixement mutu de les cotitzacions.

“Seguirem treballant junts per garantir els drets laborals dels ciutadans, de Seguretat Social, sanitaris i de tot tipus”, va deixar clar Valerio. “Personalment m’agradaria que el Regne Unit es quedés a la Unió Europea perquè al segleXXI la unió és important i com més n’hi hagi millor”, va afegir.

La ministra va detallar que el govern de Sánchez està preparant plans de contingència per si hi ha una sortida sense acord. En aquest sentit, l’executiu socialista té previst aprovar al febrer diferents normatives mitjançant un decret llei. Alhora està treballant en mesures logístiques que inclouen el reforç de personal de les oficines que atenen els estrangers, atès que els britànics s’hauran d’inscriure en un registre per acreditar la seva residència com a ciutadans d’un país extracomunitari. “Les oficines tindran més càrrega de feina”, va subratllar el secretari d’estat de Treball, Raúl Riesco.

En aquest missatge de tranquil·litat, Valerio va insistir en la relació “intensa, llarga i sòlida” que hi ha entre Espanya i el Regne Unit. Es calcula que al país anglosaxó hi ha 350.000 espanyols, mentre que a l’Estat hi resideixen 300.000 britànics.

Pensions garantides

Pel que fa a les pensions, la ministra de Treball també va avançar que espera que la quantitat que finalment es retiri aquest any del Fons de Reserva sigui inferior als 3.693 milions d’euros que inicialment s’han previst en el projecte de pressupostos generals de l’Estat. “Espero que sigui menys a causa de l’augment de la recaptació de quotes”, va assegurar.

Valerio també va recordar que, a banda dels fons procedents de l’anomenada guardiola de les pensions, hi haurà un crèdit de 15.164 milions d’euros de l’Estat a la Seguretat Social per garantir l’equilibri del sistema, ja que es preveu un dèficit de l’1,1% del producte interior brut per a aquest any, xifra que equival a uns 18.000 milions d’euros.

La màxima responsable de la cartera de Treball va recordar que l’anterior govern havia previst treure durant l’any passat uns 5.000 milions d’euros, dels quals el govern de Sánchez finalment només va utilitzar-ne 3.000 milions. En total, doncs, el fons disposa ara de poc més de 5.000 milions d’euros.

Sobre la transferència de 850 milions d’euros de l’Estat a la Seguretat Social, la ministra va explicar que es tracta d’una transferència finalista que té per objectiu que el sistema ingressi 850 milions siguin quins siguin els ingressos que procuri l’impost de transaccions financeres.

La titular de la cartera de Treball va subratllar que “cal reorientar el transatlàntic de la Seguretat Social” per tornar a portar els seus comptes a l’equilibri, i per això va apel·lar tant a l’acord social com també al polític.