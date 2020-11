L'economia catalana va pujar un insuficient 15,7% el tercer trimestre

El producte interior brut de Catalunya (PIB) el tercer trimestre va augmentar un 15,7% respecte del segon, quan es va produir el confinament, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el departament de Vicepresidència i Econonomia.

No obstant, aquest rebrot ha sigut insuficient per recuperar tot el que s'ha perdut, ja que el segon trimestre la caiguda va ser del 16,3%. Respecte del tercer trimestre de l'any anterior, l'economia catalana es va desplomar un 9,1% entre el juny i el setembre.

Aquesta caiguda interanual del PIB català és superior a la taxa espanyola publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), del 8,7%, i a la mitjana de la Unió Europea, que va registrar un descens del 3,9%.

En el tercer trimestre tots els sectors econòmics de Catalunya presenten taxes de variació interanuals negatives, però la intensitat de les caigudes és molt inferior respecte als valors registrats al segon trimestre. Aquesta situació ha estat possible gràcies a la normalització de l’activitat econòmica en la majoria de sectors, conseqüència d’una millora de la situació sanitària i de la finalització de l’estat d’alarma. El tercer trimestre comptabilitza just el període entre la desescalada i l'actual rebrot del covid-19, que ha comportat noves mesures restrictives, com el tancament de bars i restaurants, que impactaran en l'evolució econòmica del quart trimestre.

L’evolució de la indústria mostra una taxa interanual del -8,2%. La recuperació del tercer trimestre va ser important, ja que en el segon trimestre la taxa interanual va ser del -19,4%. Algunes de les branques més significatives de l’economia catalana (alimentació, química i productes farmacèutics) pràcticament van recuperar la producció que tenien l’any anterior.

La indústria de l’automoció va reforçar l’activitat al mes de setembre i té previst recuperar parcialment la producció perduda els últims mesos. Hi ha algunes activitats com la producció d’energia elèctrica i arts gràfiques que presenten una tendència a la recuperació més lenta i mantenen nivells d’activitat força inferiors als disponibles l'últim any.

Caiguda dels serveis i la construcció

El sector serveis registra una reducció important de l’activitat (-9,3%), però que implica una recuperació notable respecte del trimestre anterior (que va caure un 20,5%). La finalització de les restriccions a la mobilitat i l’obertura de fronteres derivades de la fi de l’estat d’alarma van permetre reactivar parcialment totes les activitats relacionades amb el turisme, ha indicat el departament d'Economia.

Algunes activitats com el trànsit aeri i agències de viatges només es van recuperar lleugerament respecte del trimestre anterior, ja que la caiguda del turisme estranger ha sigut important en un context internacional on s’han mantingut importants restriccions al lliure accés de viatgers.

En canvi, l’hostaleria i la restauració van tenir més activitat gràcies al turisme interior, però encara lluny dels nivells assolits l’any anterior. Algunes branques com els serveis de telecomunicacions, correus i activitats relacionades amb la informàtica van recuperar molt de pressa la seva activitat i, fins i tot, van superar la que tenien un any abans.

Altres activitats dels serveis com el transport terrestre, marítim, les activitats relacionades amb l’ocupació i el comerç de vehicles van mantenir una millora respecte del trimestre anterior, si bé tampoc van assolir l’activitat del 2019. Finalment, dins dels serveis destaca, tal com va succeir el trimestre anterior, l’augment dels serveis prestats per administracions públiques.

L’activitat en la construcció es va reduir un 7,6% respecte del mateix període de l’any anterior, fet que representa una millora important en relació amb el trimestre anterior (-28,0%). L’agricultura va mantenir la tendència negativa de trimestres anteriors amb una taxa del -2%.