Les empreses amb risc de contagi del coronavirus hauran de tancar

Les empreses on hi hagi risc imminent de contagi de coronavirus hauran de parar l'activitat en el seu lloc de treball. Aquesta és la principal obligació que recull el ministeri de Treball i Economia Social en una guia que ha fet pública aquest dimecres davant del Covid-19 en l'àmbit laboral. Segons el document, les empreses "hauran de donar les instruccions necessàries perquè en cas de perill "greu, imminent i inevitable" els treballadors "puguin interrompre la seva activitat i, si és necessari, abandonar d'immediat el lloc de treball".

El govern espanyol també preveu que siguin els mateixos treballadors que decideixin aturar l'activitat. Segons la guia, en cas que siguin els empleats els que vegin "un risc greu i imminent" de contagi també podran parar de treballar i abandonar el lloc de feina sempre que la decisió es prengui de forma majoritària entre la plantilla, el comitè d'empresa o els delegats de prevenció.

Davant d'aquesta última decisió, el ministeri de Treball deixa clar que ni els empleats ni els seus representants "podran patir cap perjudici derivat de l'adopció d'aquestes mesures", excepte si ho fan de "mala fe" el que es consideraria una "negligència greu". Respecte a la "immediatesa de el risc", el ministeri puntualitza que "la mera suposició o l'alarma social generalitzada no són arguments suficients per prendre aquesta mesura.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que la guia publicada no aporta cap mesura addicional i es limita a recollir el que estableix la legislació laboral perquè empreses i treballadors tinguin més eines per saber què poden fer davant del coronavirus. Segons Díaz, l'objectiu de la guia és "donar absoluta tranquil·litat als treballadors" i facilitar "tots els canals per preveure les situacions que es puguin donar". La ministra ha defensat que el seu executiu "està actuant correctament" i ha destacat que la possible aturada de l'activitat d'una empresa seria la mesura "més extrema" de totes les que es poden prendre. "Esperem que no hagi d'arribar a aplicar-se", ha assegurat.

Exempció de les quotes a la Seguretat Social

El govern espanyol també assegura a la guia que aquelles empreses que aturin uns dies la seva activitat pel coronavirus no hauran de pagar les cotitzacions dels treballadors. El ministeri de Treball fa referència a un article de l'Estatut de Treballadors que preveu les suspensions temporals de contractes en casos "d'emergència", com es podria considerar el coronavirus. En aquest cas, l'Estatut deixa clar que la Tresoreria General de la Seguretat Social "podrà exonerar l'empresari de l'abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió, mantenint la condició del d'aquest període com a efectivament cotitzat pel treballador".

El govern espanyol també prepara mesures fiscals per a les empreses que aplicaria si la crisi del coronavirus s'allarga i té conseqüències per a l'economia. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha explicat que l'executiu estudiarà implementar ajudes fiscals a les empreses similars a les que ha aprovat el govern italià per ajudar les companyies a reduir l'impacte econòmic de la crisi sanitària. Montero ha assenyalat que l'Executiu està preparat i "treballant per estar llestos" si el nivell de l'epidèmia s'allarga i les seves conseqüències comencen a notar-se en l'economia. De moment, però, Montero considera que el coronvirus encara no té impacte econòmic.

Europa autoritza els estats membres a incomplir les normes fiscals

D'altra banda, la UE també està disposada a relaxar la disciplina fiscal. Després de reunir-se aquest dimecres per videoconferència per discutir l'impacte del Covid-19, els ministres de finances diuen que estan llestos per prendre qualsevol mesura fiscal necessària per paliar les conseqüències econòmiques del coronavirus. Els ministres han recordat que hi ha una clàusula al Pacte d'Estabilitat que permetria que els estats es desviïn dels seus objectius de dèficit si cal incrementar la despesa per causes extraordinàries com el coronavirus. L'augment de la despesa, però, només podrà ser temporal i estar vinculat a la crisi sanitària.