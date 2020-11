La factura dels ERTO supera els 12.000 milions d'euros

Amb els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) encara en marxa i, com a mínim, fins al 31 de gener del 2021 (data en què finalitza l'última pròrroga), el govern espanyol ha actualitzat la factura d'aquesta mesura des que va esclatar la pandèmia, al març, fins al setembre. Segons les últimes dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), els ERTO han costat ja 12.436 milions d'euros a les arques de l'Estat. Així ho ha detallat el ministeri de Treball aquest dimecres durant la presentació de les últimes dades de l'atur a Espanya. Ara bé, aquesta xifra no recull el que ha deixat d'ingressar l'Estat per les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social que paguen les companyies pels seus treballadors. En aquest sentit, segons les dades del ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, de març a setembre aquesta quantitat puja a 5.218 milions d'euros, 452 milions dels quals corresponen només al setembre.

La previsió que fan des del ministeri de Treball és que a la factura actual s'hi afegeixin poc més de 2.000 milions, de manera que la despesa global des de l'inici de la mesura i fins a la finalització de la tercera pròrroga dels ERTO -el 31 de gener- arribaria fins als 14.000 milions d'euros. Malgrat que des del govern espanyol s'ha insistit darrerament que l'Estat tindrà en compte el possible increment de la despesa dels ERTO, i més si aquests s'han de prolongar fruit de l'expansió de la pandèmia, el governador del Banc d'Espanya ha advertit aquest dimecres que el govern corre el risc de quedar-se curt amb el pressupost destinat a la mesura.

Amb tot, segons el ministeri de Treball, al setembre el cost total de les prestacions abonades pel SEPE, entre les quals hi ha els ERTO, ha estat de 2.606 milions d'euros, un 53% menys en comparació amb el mes de maig.

Persones afectades

La segona onada de la pandèmia i les noves restriccions sanitàries han provocat que el nombre de persones que s'inclouen en un ERTO s'hagi tornar a disparar. Segons l'últim balanç del ministeri de Treball, prop de 600.000 treballadors segueixen afectats per un ERTO, una xifra, però, que està molt lluny dels més de 3 milions de persones que a l'inici de la pandèmia es van veure afectades per aquesta mesura. D'aquests 600.000, 95.400 són els empleats que han estat inclosos en un expedient a Catalunya des del 16 d'octubre, com a conseqüència bàsicament del tancament de bars i restaurants, centres d'estètica i centres comercials.

Més sancions a les empreses

El secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, també ha actualitzat les dades sobre les empreses que han fet un ús fraudulent d'aquesta mesura. A mitjans d'octubre, l'Estat ja havia multat 1.755 empreses a tot l'Estat per frau amb els ERTO, 175 de les quals són catalanes, amb sancions que s'enfilen fins a un global de 822.952 d'euros, tal com va avançar l'ARA. Aquest dimecres, Pérez Rey ha informat que la xifra d'empreses multades era de 2.155, i que encara queden per resoldre 12.627 expedients sancionadors d'Inspecció de Treball.

En la mateixa direcció que es va manifestar la setmana passada la ministra de Treball, Yolanda Díaz, aquest dimecres el secretari d'Estat també ha obert la porta a allargar els ERTO més enllà del 31 de gener si la crisi sanitària i econòmica ho requereix.